Alberto Fernández: "Hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar"

El presidente Alberto Fernández respaldó este miércoles 6 de enero la iniciativa de Cristina Kirchner de nacionalizar el sistema de salud argentino. "Hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar, y no es que empezó con el gobierno anterior, es un problema de cómo se fue formando el sistema de salud", afirmó el mandatario. Además, sostuvo que "una de las cosas más" le "cuesta" es hacer entender a distintos sectores que "no es un país normal, es un país en pandemia".

"Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", afirmó el jefe de Estado entrevistado por Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, ciclo que se emite en Radio Con Vos

"Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo". agregó Alberto Fernández.

Sobre el aumento del 7% a las prepagas que fue dejado sin efecto, el jefe de Estado sostuvo que "no podemos seguir cargando sobre la gente semejantes aumentos", y que "si fuera por nosotros, no tocaríamos nada las tarifas" en el actual contexto de pandemia."Estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer. No sé de dónde salió que hay una discusión respecto a las tarifas", dijo el mandatario.

Referentes del sector privado de la salud expresaron en los últimos días sus preocupaciones luego de que el gobierno nacional eliminara subsidios que estuvieron vigentes durante el 2020 y suspendiera una autorización que les permitía aumentar 7% a las prepagas.

El 20 de diciembre pasado, en un acto en La Plata, la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó la idea de avanzar hacia un sistema nacional de salud integrado. Días después, en un encuentro sobre políticas de Salud organizado por el gobierno bonaerense, insistió con la idea de “reformular el sistema de salud”.

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), en diálogo con Radio Mitre, aludió a los dichos de la vicepresidenta: “Hay una infinidad de fantasías que no tienen ninguna lógica. Una de esas fantasías es crear un sistema único de salud para tener el poder completo”.

Por su parte, Alberto Fernández explicó hoy cómo fue la situación: “Lo que objetivamente pasó fue que el Ministerio de Salud en el mes de octubre, habló de la necesidad de recomponer los ingresos de la medicina prepaga. Había pasado por alto que en el mes de diciembre la medicina prepaga había tenido un aumento del 10%. Y me desayuno con que en enero le habían dado un 5% más, que empezaba a regir a partir del 1° de febrero. Honestamente, no estamos en condiciones de ofrecer aumentos de esa naturaleza. Después hablé con Belocopitt y tuvimos muchas más coincidencias que diferencias”.

Por último, el mandatario expresó que “tenemos que hacer un enorme esfuerzo por contener dos cosas: tenemos que bajar el déficit fiscal y contener la inflación. Y eso necesita del esfuerzo de todos".