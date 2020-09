Precios relativos, inercia y financiamiento monetario

Los economistas miramos tres precios básicos en la economía. El dólar, las tarifas y los salarios. De algún modo los tres precios están detrás de cualquier estructura de costos y definen el resto de los precios de la economía.

Macri había heredado una enorme distorsión. Con salarios que durante el kirchnerismo le habían ganado año a año a una inflación que a fines de 2015 se ubicaba en la zona del veintipico anual con el dólar y las tarifas funcionando como anclas.

Nuestro cálculo entonces era que si se quería llevar las tarifas a los niveles de los 90s, eso implicaba en lo inmediato una caída de la capacidad de compra de los salarios del 20%. Y esto sin tener en cuenta la devaluación a la salida del cepo.

Parados a hoy, y como contracara de la agenda para recomponer tarifas del Gobierno de Macri, del ajuste violento de la macroeconomía en 2018 y 2019, y del desplome adicional que generó la pandemia, los precios relativos ajustaron y el déficit de la cuenta corriente se transformó en superávit.

Los salarios acumulan una caída en la capacidad de compra mayor al 20% desde entonces con el dólar oficial alto (salarios en dólares bajos), y un atraso tarifario acotado pero que empieza a crecer si se mantiene el congelamiento.

Pero además, como contracara de la pandemia, la puja distributiva está “contenida” con paritarias que no superan de momento el 30% anual, con muchos sectores sin paritarias (incluyendo el sector público) y con las jubilaciones ajustando en promedio por debajo de la inflación.

Dicho de otra forma, están los patitos en fila. No necesitás que ningún precio suba mucho más que otro y esto es un muy buen punto de partida para pensar en cualquier esquema de estabilización.

Tres cosas juegan en contra:

Una es una brecha cambiaria del 70% que presiona sobre las reservas del BCRA. En agosto vendió 1.250 millones de dólares y en lo que va de septiembre 400 millones adicionales agregando presión sobre el dólar oficial.

Dos, la emisión monetaria que financia el agujero fiscal que el actual gobierno intentó suturar en el arranque con la ley de solidaridad social y reconversión productiva y la pandemia frustró. Y fundamentalmente la señal de que el año que viene el agujero se mantendría en el 4,5% del PIB.

Tres, la inconsistencia en el manejo de la política que por un lado agita la grieta, pero fundamentalmente no apunta a dar ninguna señal respecto a la dinámica hacia delante de estos precios. Más aún intenta contener la aceleración de la inflación en el corto plazo pisando cualquier precio que mueve la cabeza. Entre otros:

En energía. Con el cambio de autoridades se frenó el plan gas y sin inversiones el país va a tener que volver a importar gas en febrero del próximo año. Metrogas avisa que no le puede pagar el gas a las Petroleras y el gobierno vetó los dos artículos del presupuesto que le compensaban a las distribuidoras eléctricas la deuda con CAMMESA. Todo la misma semana que empiezan a llegar las facturas más caras por el aplanamiento del año pasado.

Se avanzó en un decreto que regula las tarifas de las Telecomunicaciones.

Se trabó la ley del Conocimiento en el Senado, mientras se aprobó en tiempo récord la ley del teletrabajo.

La ley de alquileres alarga los contratos y pone un tope a la indexación, limitando la recuperación de la construcción frente a un desplome en los costos en dólares.

Los desmanejos de corto plazo complican y no poco. Si se congelan precios y la inflación escala se habrá perdido una oportunidad más para estabilizar. Y van…