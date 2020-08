Mario Pereyra: "El peronismo es un partido que ha fracasado"

Agustino Fontevecchia

Mario Pereyra fue invitado a Reperfilar, el nuevo ciclo de Net tv, y, entrevistado por Agustino Fontevecchia, aseguró que el tenso cruce que protagonizó con Alberto Fernández en 2019, cuando era candidato a presidente, "fue como un combate de boxeo".

—AF: ¿Cómo fue su memoria de ese ida y vuelta con el entonces candidato Alberto Fernández?

—MP: Fue como un combate de boxeo. Era como que el rincón le había dicho al Doctor Alberto Fernández "vos lo que tenés que hacer es atacar, atacar y atacar", que es muy propio del boxeo. No lo dejes pensar al rival. Entonces en la primera pregunta que le hago, responde el Doctor Fernández: "yo a usted no lo conozco". Va a mi radio, soy el conductor del programa líder hace 35 años, soy uno de los integrantes de la sociedad Cadena 3, y el tipo me dice que "no me conoce". Ahí dije "acá estamos mal". Cada ratito me decía: "usted no me deja hablar, es opositor".

—¿Usted es opositor?

—Sí. Yo no soy anti nada. Yo en Córdoba le he dicho a toda la gente que soy de centro derecha, soy un hombre liberal. Se lo he contado a todos. Todo el mundo sabe cómo pienso yo.

—¿Eso es antiperonismo, Mario, o cómo lo definiría?

—Yo no estoy de acuerdo con el peronismo, de aquí a la china. Agustino, tenés que entender que el peronismo lleva 70 años gobernando la República Argentina y no ha hecho nada. Lamentablemente es un partido que ha fracasado. En el peronismo tiene que producirse un cambio. No comulgo con lo que ellos dicen.

—Llevándolo a la pelea con Alberto Fernández, la parte del video que se viralizó tiene que ver con que el presidente dijo: "Grábeme, no voy a hacer una reforma judicial" y ahora presentaron una reforma judicial. ¿Cómo interpretás ese cambio?

—Hay mil notas con Fernández donde ha faltado a la verdad un montón de veces, un ida y vuelta permanente, pero lo bueno que tiene esa nota es que hay un entredicho, en ese entredicho yo logro sonsacarle que me diga "grabe, grabe, porque nunca me va a poder desmentir", con ese estilo tan altanero que tiene nuestro presidente lamentablemente, me decía: "Porque yo vengo de mi padre que es juez y soy profesor de derecho", lo que le ha dicho a todos. A todos los que lo entrevistaron en Buenos Aires, se peleó con todos.

—Él justo venía de pelearse en con Mercedes Ninci, con vos, con todos. Pero él asume con un mensaje de consenso, de búsqueda de unidad, pero después aparecen ciertas cosas que hacen dudar de quién está manejando todo, como por ejemplo Vicentín, la expropiación, la reforma judicial, que hacen pensar que Cristina Kirchner tiene un peso más fuerte dentro de la coalición de gobierno. ¿Qué interpretación hace usted?

—La misma que hacés vos. ¿Cómo puede ser que Vicentín había que intervenirlo, a los cinco, diez días hay una manifestación y dice que no? Eso cualquier persona que estudie un poquito de sistemas se da cuenta que él no es el que manda, la que manda es Cristina. ¿Cómo puede ser que la que es segunda, la Vicepresidenta hoy, en la campaña le dice: "Usted va a ser mi presidente"? En ningún lugar del mundo pasa eso, Agustino, en ningún lugar del mundo. Ese es el peronismo que yo digo que no nos sirve, que el país va a mejorar cuando entienda el peronismo que los tres pilares de la sociedad existen y hay que respetarlos. Por ejemplo, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, son los tres pilares en que nos tenemos que basar. Tenemos que buscar valores.

—Hablando de valores, ¿es posible que Argentina necesite una reforma judicial pero que a la vez en este caso, también estén tratando de beneficiar a la Vicepresidenta, si pueden ser las dos cosas compatibles para pensar más allá de la grieta?

—La gran pelea de aquella mañana con el candidato Fernández fue esa. Él me retaba a mí, decía: "no puede ser, usted está con Zaffaroni, dicen que no va a haber un cambio en la Suprema Corte y yo no digo nada", empezó con eso. Ahí recibió un cross de derecha y el tipo lo sintió, porque es cierto. Hoy me dirijo con otras palabras porque es el Presidente, pero en aquel momento que era un simple candidato, le dije todo lo que hubo que decirle.