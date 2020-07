Eugenio Zaffaroni propone una Corte Suprema "de 15 jueces, dividida en 5 salas especializadas"

La reforma judicial es uno de los ejes fundamentales que el gobierno nacional prepara para la agenda post-pandemia. Si bien el interés del presidente Alberto Fernández está puesto en el cuestionado fuero federal de Comodoro Py, no son pocas las voces que reclaman cambios también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular en la cantidad de sus integrantes. Uno de ellos es Raúl Eugenio Zaffaroni, exministro del máximo tribunal, quien propone que el cuerpo sea integrado por 15 jueces y dividido en 5 salas especializadas.

Entrevistado este viernes 17 de julio por Roberto Navarro en El Destape Radio, Zaffaroni se mostró a favor de la posible iniciativa del Ejecutivo nacional de crear una suerte de consejo para analizar las reformas judiciales, entre ellas la conformación de la Corte. "Espero que sea algo que funcione", manifestó el jurista. Y opinó: "Lo vengo diciendo desde hace años, desde que estaba en la Corte, tenemos que tener una Corte de 15 jueces, dividida en 5 salas especializadas". Ese cuerpo debería ocuparse, sostuvo, "de resolver los casos de recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia".

"Es una competencia que asumió pretorianamente la Corte, se ha establecido a lo largo de un siglo como costumbre pero no está en la Constitución. Para todo eso, que es lo que ocupa hoy prácticamente toda la actividad de la Corte, que se divida en cinco salas y resuelva en salas especializadas. Es imposible para cualquier persona, por preparada que esté, no puede conocer todo el derecho. Y después con las pocas causas —que no creo que sean en este momento más de 150, de las cuales la mitad son desvaríos— sobre inconstitucionalidad de leyes, ahí que voten los 15", explicó Zaffaroni.

El especialista en derecho penal consideró que "republicanamente tener una concentración de poder en tres personas a mí me parece un peligro siempre, son cinco pero tres hacen mayoría". Sobre posibles integrantes del máximo tribunal, sostuvo que "hay que buscar, hay muchos juristas en Argentina, el nivel jurídico es bueno, se puede encontrar gente capacitada".

Zaffaroni se refirió también a la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. "No me sorprende, era algo que lo sabíamos de alguna manera, por lo menos lo intuíamos, no conocíamos los detalles", dijo. "Veremos cómo avanza la causa, pero son interesantes las declaraciones de los agentes de baja jerarquía, que dicen 'a mí me ordenaron', nadie puede creer que en una organización vertical los de baja jerarquía operen por su cuenta", agregó.

