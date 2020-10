Milman: "No hay una convicción de respaldar a los agentes de Seguridad"

En el marco de los 22 agentes federales fallecidos en hechos de inseguridad en lo que va del año, RePerfilAr, habló con Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad de Interior quien desde su mirada de ex funcionario analizó el contexto y remarcó que desde el gobierno "no hay una convicción de ser respaldador de los integrantes de las fuerzas de seguridad en su accionar".

Milman se refirió al último caso mediático en el que Esteban Nicolás Lagos, un efectivo de la Policía Federal no alcanzó a reaccionar, y fue asesinado a manos de dos delincuentes en medio de un intento de robo en un colectivo, en el barrio porteño de Barracas. “Ya lo hemos visto en otros episodios mediáticos donde se los ve dudando, y esas son situaciones que no deberían ocurrir y deberían ser mucho más nítidas”, agregó.

En esa línea, el ex secretario de Seguridad de Interior, explicó que los integrantes de las fuerzas de seguridad a la hora de actuar "se enfrentan a una dualidad que los pone en un lugar de ineficiencia", ya que si no pierden la vida, "la otra salida es que si usan su arma terminan siendo detenidos". Asimismo, manifestó que es un error creer que "las respuestas en política de seguridad, son solo políticas sociales".

Al ser consultado sobre cómo evalúa el manejo de las autoridades frente a la crisis con la Policía Bonaerense, el ex secretario de Seguridad de Interior, opinó que no fue llevado adelante de la mejor manera: "Se rompió la cadena de mando, vimos a policías tocando el bombo, gritando, parados sobre los móviles policiales, y eso no debe ocurrir con una fuerza que es vertical". Y añadió: "Es obvio que si uno va a destinar miles de millones de pesos a una política de seguridad tiene que pensar que lo primero que tiene que conformar es al trabajador de la policía que es quien tiene que llevar adelante la tarea".

Por último consideró: "Veo un desmembramiento de las ideas, una falta de colaboración entre las jurisdicciones, y un mensaje muy disruptivo que confunde a las fuerzas de seguridad, que las pone en un lugar de indecisión que es el peor de los lugares".