Para el economista, Mariano Gorodisch, “el precio del dólar es regalado”

El gobierno anunció que este mes más de 2 millones de personas podrán comprar dólar MEP, es el que se adquiere mediante operaciones en la bolsa de valores y también es el más barato del mercado.

RePerfilAr dialogó con el economista, Mariano Gorodisch quien aseguró que adquirir la divisa norteamericana por este medio, no es conveniente si uno busca “comprar 100 o 200 USD porque hay que tener en cuenta las comisiones”.

“Hoy el dólar blue está regalado”, continuó y añadió: “Es porque la brecha con el dólar ahorro es casi la misma y esto sucede porque el gobierno está interviniendo”. Este precio de la moneda norteamericana “es ficticio, es artificial”.

La comparación para Gorodisch “no hay que hacerla con el dólar oficial que está a 87 pesos sino con el dólar ahorro”. En este sentido aseveró que no hay credibilidad si no intervención: “No bajó el precio porque la gente dice ‘uy vamos, yo ahorro en pesos’. Lo que pasó es que hubo una intervención del Gobierno".

Pobreza: el gran desafío de la Argentina

Respecto a la relación con los 2 billones de pesos emitidos durante este año, el analista económico dijo: “Es infernal la emisión para paliar el déficit que hizo el BCRA”.

En la misma línea aseguró que “el dólar sigue a la inflación siempre”, y en “noviembre la inflación fue récord”. Por lo que, “cuando se dé a conocer será del 4% y en diciembre será 5% por lo menos. Eso es al menos el piso mínimo que va a aumentar el dólar”, explicó.

Considerando que cuando uno invierte hay que analizar la inflación futura, no la pasada, el analista económico dijo: “Un depósito bancario en pesos te deja un 37% anual y la inflación prevista para el próximo año según los pronósticos del propio BCRA es del 52%”.