Pérez Marc, de Pfizer: "Es primordial un acuerdo porque hay un gran faltante de vacunas"

El Gobierno nacional evalúa implementar mayores restricciones sanitarias producto del incremento de casos COVID-19 en el país. Estas medidas se deben al pobre avance del plan de vacunación contra dicha enfermedad y, en un contexto de faltante de vacunas, el ejecutivo recibió grandes críticas de la oposición por no haber cerrado el acuerdo con el laboratorio Pfizer.

Vídeo | Pérez Marc de Pfizer: "Es primordial cerrar el acuerdo porque existe un faltante muy grande de vacunas"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Gonzalo Pérez Marc, director del estudio clínico de Pfizer en la Argentina, quien habló sobre el estudio de Pfizer realizado en el país y el posible acuerdo con el laboratorio.

“Entiendo que hubo un desacuerdo comercial y legal teniendo la ventaja de poder hacer una entrega privilegiada por haber hecho el estudio más grande de la vacuna en el país”, aseguró Pérez Marc, quien luego completó: “No me extrañaría que una farmacéutica tan grande pida requisitos que puedan llegar a ser desmedidos”. Asimismo, el entrevistado dijo que las negociaciones no se cerraron en ningún momento y que el acuerdo estaba en stand by.

“La vacuna es excelente y tiene una altísima seguridad, por eso es primordial cerrar el acuerdo porque existe un faltante muy grande de vacunas en el país”, disparó Pérez Marc. Luego, el especialista dijo que de cerrarse el acuerdo, el laboratorio podría mandar algunas dosis en el momento.