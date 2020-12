Para el director del estudio de Pfizer en Argentina, "Las vacunas se priorizan para los países que las subsidiaron en su investigación"

Este martes 22 de diciembre, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, bajo la modalidad de “registro de emergencia”. Tras dicha decisión, el Gobierno intentará reanudar las negociaciones con ambas farmacéuticas para la adquisición del preparado

En este marco, Gonzalo Pérez Marc, director del estudio de vacuna de Pfizer en la Argentina, se refirió a la aprobación del organismo argentino de este tratamiento. "La autorización de la ANMAT es clave. Es una noticia excelente porque significa que se puede aplicar la vacuna acá", expresó.

En declaraciones a El Destape Radio, Pérez Marc aseguró: “La mitad de la gente que recibió la vacuna se le aplicó placebo. No sabemos a quienes, pero a partir de la autorización vamos a poder aplicarles la vacuna. La ANMAT es una agencia de mucha relevancia a nivel mundial. Es una referencia en Latinoamérica. Todo lo que apruebe la ANMAT es algo que se puede aplicar en nuestro país".

En otro sentido, el médico aclaró: "Se sabía que no se iban a poder producir la cantidad de vacunas que se necesitaban. Las vacunas se priorizan para los países que las subsidiaron en su investigación. Hay que pujar por conseguir las partidas de las vacunas. Argentina lo que tenía era la prioridad para negociar".

Asimismo, afirmó: “Argentina tenía prioridad para negociar, pero luego la negociación no es fácil. El compromiso que hubo fue que si Argentina puso voluntarios debería tener prioridad, pero luego no deja de ser un producto comercial. Los voluntarios que recibieron placebo sí o sí deben recibir la vacuna. Fuimos el centro más grande del mundo para probar la vacuna de Pfizer y deberíamos tener prioridad. Argentina tenía prioridad para negociar pero evidentemente no fue tan fácil llegar a un acuerdo".

Además, Pérez Marc subrayó: "Casi todas las vacunas contra el COVID son de 2 dosis. Con la primera dosis se ve que suben los anticuerpos. Pero con la segunda se le da un impulso. Y todos se estudió con dos dosis. Me pondría la Sputnik V si la aprueba la ANMAT. Todos los días comemos y nos medicamos con cosas que aprueba la ANMAT".

Sobre las nuevas cepas del Covid, concluyó: “Las nuevas cepas parece que son más contagiosas y que ahora circulan a nivel comunitario. Es muy baja la posibilidad que las vacunas no funcionen con la nueva cepa. Pero si sucede se puede adaptar en pocas semanas. Lo más probable es que todas las vacunas actuales cubran a las nuevas cepas de coronavirus".