RePerfilAr - Programa Completo 09-11-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el lunes 09 de noviembre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas del día.

La jornada estuvo marcada por el anuncio de la compañía estadounidense Pfizer en el que aseveran haber conseguido una eficacia del 90% en los resultados preliminares de la Fase III de la vacuna para prevenir el Covid-19. Por tal motivo, el el equipo de RePerfilAr se comunicó con Waldo Belloso, médico especialista en infectología del Hospital Italiano, quien aclaró algunas dudas con respecto a esta ansiada opción de prevención. “Los datos difundidos son interesantes pero no están aún publicados en alguna revista especializada, es solamente un comunicado interno”, recordó el especialista, quien luego habló sobre la eficacia de la vacuna. En ese marco, RePerfilAr también dialogó con Marina Diksaitis, una de las 4.500 voluntarias que se aplicaron la dosis en el país.

Además, tras el anuncio presidencial que estipula el cambio de fase en el área metropolitana de Buenos Aires, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien contó los aspectos principales de esta nueva faceta y lo que vendrá en materia de salud pública. “Hace dos meses que nos venimos reuniendo para armar la logística de vacunación, todo parecería indicar que la vacuna rusa será la primera en llegar”, aseguró el especialista, quien luego aseguró que en la provincia se usarán las escuelas como espacios de vacunación.

Por otro lado, respecto al polémico acuerdo porcino con China, por el cual Argentina exportaría cerdos al país orientar parece estar cada vez más cercano a concretarse. El equipo de RePerfilAr invitó a Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y a Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, para dar su opinión sobre este potencial proyecto, y participar de un intenso debate.

Respecto a las elecciones estadounidenses; luego que este fin de semana se confirmara que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos, RePerfilAr se comunicó con el especialista Ricardo Varella, miembro de la asociación Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL), quien se refirió a la tensión que se vive estos días: “Hay que ser prudente y aguardar que se termine todo este proceso. Para el 14 de diciembre la Junta Electoral va a tener una decisión sino tendrá que expresarse en la Corte Suprema, antes lo van a hacer los Estados posiblemente”.

A poco más de 2 años del hundimiento del ARA San Juan, RePerfilAr entrevistó a Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino, quien contó todas las novedades de la causa de espionaje a los padres de los submarinistas fallecidos y las esperanzas de un eventual rescate. “Lo que deja en evidencia el testimonio del oficial de la armada es que hubo un operativo de encubrimiento”, aseguró el padre del submarinista, quien luego se refirió al ex ministro de Defensa Oscar Aguad: “Él ordenó que no se avance en la búsqueda. Además no pidió colaboración a otros países para buscar el naufragio”.

Otro aspecto que marcó la jornada fue el anuncio de los docentes porteños de un paro de actividades presenciales toda la semana, ya que sostienen que no están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso a las aulas. En ese marco, RePerfilAr dialogó con Jorge Adaro, de Ademys, quien argumentó que "hasta ahora la vuelta a la presencialidad, es un rotundo fracaso", y manifestó que " el propio gobierno que incentiva la vuelta a la jornada de revinculación, no se hace responsable si en las escuelas hay contagio".

Por otro lado, después de ocho meses con las puertas cerradas por la cuarentena, el Gobierno Porteño, a través del Ministerio de Cultura, presentó un protocolo para que los teatros puedan volver a la actividad. Por este motivo, RePerfilAr se comunicó con el empresario teatral, Ricky Pashkus, quien se mostró emocionado por estar a punto de recibir una confirmación oficial de la vuelta de los espectáculos: “Veníamos, junto a varios artistas, reclamando que esto finalmente sucediera. Fernán Quirós estuvo visitando las salas recientemente, mientras su equipo estudiaba las ventilaciones mecánicas, la necesidad de aireación, los aforos para cada teatro y cuáles son las medidas de higiene y prevención recomendables”, profundizó.

No obstante, un informe sobre el regreso de los teatros a la Ciudad de Buenos Aires y de la morosidad en los alquileres. También el móvil de RePerfilAr, estuvo presente en el Puente Fútbol Club, una cancha ubicada en el barrio porteño de Palermo, que después de largos y "difíciles" meses pudo recibir a sus socios. Allí hablamos con Gabriel, dueño del predio quien celebró la medida, y la describió como "una alegría inmensa", ya que según dijo "fueron muchos meses sin poder trabajar y se hizo difícil".

Por último, las columnas del periodista Gustavo González, y el analista político Alejandro Katz.