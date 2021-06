Según la UBA, más del 50% de los recuperados del COVID-19 tienen depresión

La ministro de Salud Carla Vizzotti aseguró que habrá consecuencias en la salud mental de los argentinos a raíz de la pandemia de COVID-19 porque “nos encontramos en una situación humanitaria crítica y sin precedentes”.

Es que según una investigación realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, más del 50% de los pacientes recuperados de coronavirus presentan síntomas de depresión.

“Lo que medimos nosotros fueron los niveles de ansiedad y depresión con riesgos suicidas a raíz de la pandemia”, dijo Martín Etchevers, investigador del OPSA, quien luego completó: “Las personas que más sufren de estos problemas son las que atravesaron la enfermedad de peor manera y necesitaron asistencia respiratoria”.

No obstante, esta situación no afectó a todos los pacientes de la misma manera. “La gente de menores recursos presentó mayores síntomas de depresión que la gente de alto poder adquisitivo”, concluyó el entrevistado. Es por esto que el virus no solo causa estragos en nuestra salud física sino también en la mental.