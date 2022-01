Según un infectólogo, los contagios de covid-19 "van a aumentar" en los próximos días

81.210 es el nuevo récord de casos confirmados en el país producto de la irrupción de la variante ómicron el coronavirus. A raíz de la alta tasa de contagio, los centros de testeo no dan abasto y, por eso, surgen como una alternativa los test rápidos para combatir esta pandemia.

Por ello, RePerfilAr se comunicó con el médico infectólogo Javier Farina, quien habló sobre el panorama epidemiológico del país y el posible aporte de los testeos rápidos.

“Es una solución interesante para disminuir la saturación del sistema de testeo”, aseguró Farina, quien luego completó: “Es una herramienta a la que no todos vamos a poder tener acceso”. En esa misma línea, el experto aseguró que en los países del hemisferio norte este tipo de test debieron ser abonados por los usuarios.

Respecto a la evolución de la pandemia Farina dijo que respecto a lo que está pasando en otros países, no descarta que "haya más hospitalizaciones en las próximas semanas". "Los casos si van a aumentar", porque "cuando la positividad es mayor al 10 por ciento, ayer fue 47 y hoy más de 50 por ciento, estamos hablando de que hay un subregistro, ya sea porque la gente no accede o porque no hay lugar para testear".

“No hay que malinterpretar un resultado negativo porque puede no ser concluyente en el autotesteo”, indicó el entrevistado. “El testeo es una cuello de botella y esto ayuda a los que dan positivo”, completó.

Por la alta demanda, el Hospital Durand se quedó sin insumos para testear

Finalmente, Farina aseguró que los cuadros de contagios son leves y no están generando una saturación en la capacidad de las camas de terapia intensiva aunque no descartó que se tengan que tomar nuevas restricciones en el futuro.