Teijeiro sobre la nueva variante Ómicron BA.5 detectada en Argentina: "Es más contagiosa pero menos agresiva"

El Instituto ANLIS/Malbrán confirmó el primer caso de una persona que fue diagnosticada con la enfermedad COVID-19 causada por la subvariante de Ómicron BA.5, en una persona que había regresado de un viaje internacional.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el infectólogo Ricardo Teijeiro, quien habló sobre las características de esta nueva cepa y sobre la importancia de la vacunación.

“Este virus se puede modificar rápidamente y estas variantes significan que cambió alguna proteína que lo componen”, aseguró Teijeiro, quien luego completó: “En África está circulando desde enero y en Portugal ya superó al 30%”.

“Tiene gran poder de contagiosidad pero no es más agresiva, no están teniendo mucha gravedad porque hay un gran nivel de protección en la gente”, disparó el entrevistado. “Hay gente que está en riesgo y por eso hay que tomar conciencia de que la pandemia no terminó”, completó.

Finalmente, Teijeiro dijo que se está trabajando en una vacuna para atacar a todas las cepas del virus y recomendó continuar utilizando el barbijo.