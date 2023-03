Todos los detalles sobre el estreno de la serie de Oscar Bonavena: Ringo. Gloria y muerte 

Oscar "Ringo" Bonavena fue uno de los boxeadores más controversiales e importantes de la Argentina y ahora su vida llega a la pantalla chica. Es que por la plataforma de streaming Star + se estrena este 24 de marzo Ringo. Gloria y muerte.

"Toda su vida era como cinematográfica y era como del cine que a uno le divierte ver y hacer", explicó a este medio el director de la serie Nicolás Pérez Veiga. Luego añadió: "Toda esa aura que hay en los últimos tres meses en la vida de Oscar en Reno fue lo que primero me llamó la atención. Fue por donde entré a la historia".

Una de las particularidades de Ringo Bonavena era su personalidad avasallante y extrovertida, y es una de las características que el actor Jerónimo Bosia destacó en la pantalla.

"Tenía un entrenador de boxeo que me ponía a pelear con gente que sabía boxear y que me golpeaban y yo trataba de defenderme, pero me decía: "No así no se defendía Ringo"", recordó Jerónimo Bosia.

Para finalizar, la actriz y modelo Delfina Chaves, quien interpreta a Dora Raffa Bonavena, comentó: "Yo me sorprendí muchísimo de que todo esto pasara en los ´60, la verdad". "Este tipo es un genio como precursor y visionario de un montón de estrategias de marketing y de como llegar a la prensa. "También entender que es un tipo que se hizo solo y entendió como había que hacer para llegar", concluyó.