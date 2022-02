Tu banda en RePerfilAr: Josefina Vera, una artista de alto vuelo

Muchas bandas musicales no suelen tener el lugar que se merecen y les cuesta mucho llegar a hacerse oír, inclusive en la era de los medios digitales. Por eso, en RePerfilAr decidimos traer todas las semanas una banda nueva para que descubras su música.

Esta semana fue el turno de Josefina Vera, una actriz y cantante formada entre Buenos Aires, Nueva York y Londres. Trabajó como coach vocal en varios programas de TV y en 2019 comenzó a grabar su primer disco: Amor Desvirtual.

“Con mis canciones quiero transmitir historias, me gusta pensar cada una de ellas como un pequeño cuento en que no solo me puedo sentir identificada yo sino que también cualquiera que la escuche”, aseguró Vera. Su disco tiene grandes influencias de músicos de la talla de Paul McCartney y Nora Jones.

Si te gustó lo que escuchaste podés seguirla en @josefinamvera y no te olvides que tu música también puede estar en nuestro programa, lo único que tenés que hacer es escribirnos a [email protected] y nosotros nos encargamos del resto.