Atención primaria de calidad: ¿Estados Unidos y Argentina año verde?

Una muy reciente publicación en el New England Journal of Medicine (Landon et al 2025), nos ha llamado una especial atención acerca de un indispensable estudio y publicación sobre la Salud en ese país, desarrollado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (Rebuilding the Foundation of Health Care, 2021 Washington, DC: The National Academies Press). En este importante trabajo se abordan desafíos, explicando razones sistémicas de las muy significativas diferencias de resultados sanitarios de su población, respecto de los resultados en otros países desarrollados.

En primer lugar, nos propusimos revisar esta afirmación y evaluamos objetivamente con datos disponibles: la expectativa de vida al nacer (promedio ambos sexos 2023) que en Estados Unidos fue de 78,4 años, en Gran Bretaña de 81,1 años, en Canadá de 82,3 años y en Japón de 84,4 años (en definitiva 6 años más de vida). Aún peor resulta contrastar la denominada expectativa de vida sana que nos indica 63,9 años en USA y 74,01 en Japón (es decir la gente se enferma seriamente 10,1 años antes en USA). Solo como acotación, mejor no recordemos aquí nuestros propios indicadores.

La atención primaria comienza en los primeros años de vida: prevención, cercanía y cuidado en el centro de la estrategia

El trabajo de investigación citado se inició en enero de 2020 (pandemia del coronavirus mediante), y sintéticamente pone de manifiesto un conjunto de problemas de la Atención Primaria de ese país:

Los graves riesgos de la financiación de pago por práctica , en las plataformas de atención médica a la que la mayoría de las personas accede en busca de atención sanitaria.

Los peligros de una muy prevalente fragmentación entre estructuras y objetivos de Salud pública y la Atención Primaria.

La falta de inclusión de la Atención Primaria en la planificación estratégica y ante epidemias.

La falta de comprensión o inclusión de la Atención Primaria, en los proyectos de ley del Congreso que fueran votados para el COVID-19.

El no apoyo a instrumentos de telesalud antes de la ocurrencia de la pandemia.

Los efectos que los determinantes sociales tienen en la probabilidad de que una persona viva o muera.

Atención Primaria

Ese trabajo reafirma que la Atención Primaria de alta calidad es la base de un Sistema de Salud eficiente y es fundamental para lograr el cuádruple objetivo de la atención médica (mejorar la experiencia del paciente, mejorar la salud de la población, reducir costos y mejorar la experiencia del equipo de atención médica).

La Atención Primaria de alta calidad debe proporcionar una atención integral centrada en la persona y basada en las relaciones, considerando las necesidades reales y preferencias de las personas, las familias y las comunidades.

La Atención Primaria debe estar diseñada para que todos la utilicen durante toda su vida, desde niños sanos hasta adultos mayores con múltiples comorbilidades y personas con discapacidad. Definitivamente las personas en países y Sistemas de Salud con Atención Primaria de alta calidad, disfrutan de mejores resultados y mayor equidad sanitaria.

La clave es brindar atención médica integral y accesible a través de equipos interprofesionales responsables de abordar las necesidades de salud de una persona en diferentes entornos y mediante relaciones sostenidas con los pacientes, las familias y las comunidades.

El estudio también reconoce que la Atención Primaria de alta calidad, no está disponible para la mayoría de las personas en Estados Unidos (en Argentina tampoco). Propone al mismo tiempo, un conjunto de facilitadores para ayudar a hacer realidad esta definición y garantizar su accesibilidad para todos:

Financiar a los equipos de atención primaria para que atiendan a las personas, no a los médicos para que presten servicios. Garantizar que la Atención Primaria de alta calidad, esté disponible para todas las personas y familias en todas las comunidades. Capacitar a los equipos de Atención Primaria en los lugares donde viven y trabajan las personas (recordando a Carrillo agregaríamos nosotros no en residencias hospitalarias). Diseñar tecnologías de la información que beneficien al paciente, la familia y el equipo de atención interprofesional. Garantizar que se implemente la Atención Primaria de alta calidad en todo Estados Unidos.

Un sendero de implementación

Los sistemas con fuerte Atención Primaria logran mayor equidad sanitaria y mejores resultados en salud a lo largo de la vida

Según la propuesta, cada objetivo de implementación se basa en una estrategia con tres componentes:

Un marco de implementación con tres fases de cambio, considerando la complejidad del Sistema de Salud estadounidense y sus diferentes actores del sector público y privado. Un esencial proceso de control y rendición de cuentas estableciendo una estructura y un proceso para evaluar la idoneidad e integridad de las actividades de implementación. Un marco de políticas públicas que priorice el desarrollo de políticas gubernamentales para implementar una Atención Primaria de alta calidad, acorde con su condición de bien esencial y estratégico.

Clarificando se afirma que un plan de implementación, exige acciones adecuadamente dimensionadas por parte de los actores de los sectores público y privado a nivel macro, meso y micro del sistema, recomendando estructuras y procesos de rendición de cuentas para garantizar que el trabajo se realice apropiadamente.

El valor de la Atención Primaria es indiscutible, y esta amplia investigación identifica políticas y prácticas que facilitarán una atención de alta calidad. Las acciones de este plan - dice el informe - promoverán y ampliarán eficazmente dichas políticas y prácticas. Crear un sistema de este tipo requiere liderazgo, rendición de cuentas y un camino claro a seguir para lograr esta labor, esperando que este trabajo ayude a hacer realidad esta visión lo antes posible.

¿Y nosotros?

El país merece nada menos que una Atención Primaria de alta calidad para todos dice la publicación citada. ¿Y nosotros? Según sus estatutos, nuestra Academia Nacional de Medicina (ANM) tiene como rol principal el estudio y discusión de cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina, la investigación, la salud pública y el asesoramiento a poderes públicos en temas de salud.

¿No sería recomendable que esta Institución dictamine definitivamente también sobre esta cuestión? Toda la evidencia requerida para tal tarea está desde luego disponible. Una Atención Primaria de alta calidad implica medicina preventiva y traslacional, las cuales nunca pueden ni podrán brindarse en guardias de hospitales.