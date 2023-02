Científicos creen descubrir el mejor horario para entrenar y lograr bajar de peso

Un grupo de científicos suecos supone que el ejercicio a primera hora del día podría contribuir a bajar de peso. La investigación fue hecha a ratones y reveló resultados prometedores.

El estudio consistió en analizar los procesos biológicos de los roedores, que corrían de día o de noche. Los ratones que hacían ejercicio temprano, es decir, a la mañana tenían el metabolismo más activo.

Salud mental: cuáles son los beneficios de hacer actividad física

Los investigadores observaron cómo los diferentes órganos liberaron moléculas dependiendo el horario en que ejercitaban. La liberación de moléculas mejoran distintos aspectos de la salud, como la memoria, el sueño, entre otros.

Resultados de la investigación

Los resultados que fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, determinaron que la descomposición de grasa y la producción de calor era mayor cuando los roedores entrenaban a la mañana. Los ratones con la tasa metabólica más alta consumían más calorías, por lo tanto, tenían más posibilidad de bajar de peso.

La bióloga del Karolinska Institute, Juleen Zierath, aseguró que el ejercicio por la mañana podría llegar a ser más efectivo para aquellas personas que buscaran adelgazar. Sobre todo, las que tienen sobrepreso. Aun así, la especialista concluyó que es necesario realizar más estudios para obtener resultados precisos.

Ejercicio: ¿es determinante para bajar de peso?

Fueron considerados para la investigación, los científicos de la Universidad de Copenhague de Dinamarca, con el fin de contribuir a planes de ejercicios más efectivos. Sin embargo, el estudio solo analizó la actividad de correr. Otros ejercicios pueden brindar resultados diferentes. Además la edad, el sexo y condiciones de salud no fueron consideradas para la investigación. Asimismo, los ratones son animales nocturnos, con lo cual los resultados no son definitivos.

Juleen Zierath sostuvo que a pesar de que hacen falta más pruebas, los resultados revelan un potencial para las personas. Los investigadores buscaran analizar si las respuestas obtenidas ocurren también en humanos.

SE / ED