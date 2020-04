Un nuevo pico de contagios de coronavirus se produjo esta semana en otra clínica: se registraron al menos 23 positivos de COVID-19 dentro del sanatorio San Carlos en Maquinista Savio, Escobar. La municipalidad cerró el centro de salud como medida preventiva por los contagios producto del incumplimiento del protocolo. A partir de ahora el municipio se hará cargo de la clínica privada.

Dado que se determinó la falta de cumplimiento de los protocolos médicos de parte de quienes eran los dueños del establecimiento, se traspasó la administración de la clínica privada a la órbita municipal a cargo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, quienes supervisaron el traslado de los pacientes. Hay al menos 23 casos positivos entre pacientes y empleados, a los que se les hará el hisopado para saber si fueron contagiados.

"Hoy dijimos basta. Somos una gestión que no le escapa a los problemas. Por eso, para evitar más contagios y muertes, hoy nos hacemos cargo. Con el compromiso, la racionalidad, el corazón y la vocación de servicio que nos caracteriza, enfrentamos un nuevo desafío en nuestro camino de profundizar la mejor atención médica a todos nuestros vecinos y en especial a nuestros adultos mayores", expresó Sujarchuk.

Con diálogo y trabajo conjunto comenzamos la transición de la clínica San Carlos.



Por su lado, Volnovich, remarcó: "Estamos interviniendo porque detectamos que no se cumplen los protocolos. Ante la imposibilidad de los responsables de la institución de dar respuesta y cumplir con los protocolos establecidos, junto con el Municipio decidimos intervenir en la clínica para derivar a los pacientes y desinfectar. Este es el comienzo de un trabajo conjunto entre Municipio y PAMI para mejorar la atención médica".

El traslado de pacientes, entre ellos personas mayores que fueron acompañadas por sus familiares y en donde estuvo PERFIL, se realizó este viernes 24 de abril cerca de las 19.30. La clínica quedará cerrada para que se puede limpiar y sanitizar íntegramente el edificio. Además, a todo el personal de salud se le realizará el hisopado para saber si fueron contagiados. Los casos positivos ya fueron puestos en cuarentena.

Hay 23 casos positivos y se le realizó el hisopado a todos los empleados de la clínica privada. FOTO: Sergio Piemonte

Por último, desde el municipio de Escobar señalaron que comenzarán la gestión del Sanatorio San Carlos a partir del sábado 2 de mayo. Con ese objetivo, junto al PAMI anunciaron que compraron 20 monitores multiparamétricos y 70 bombas de infusión continua, entre otros insumos médicos, para mejorar la calidad de atención del centro de salud.

Según aclararon, la adquisición de las acciones del sanatorio no representa costo alguno para el municipio, cuyo secretario de Salud, Juan Manuel Ordóñez, estará al frente de la gestión de transición en articulación con los equipos profesionales del organismo nacional y el ministerio provincial. Luego, a cargo de la dirección interina, quedará la doctora Carolina Guida.

Unos de los familiares que tenía a su padre en la clínica y que fue trasladado este sábado a Vicente López, donde está aislado pero aún no tienen forma de comunicarse con él. "El sanatorio incumple las normas de sanidad y protocolo de covid-19 con pacientes del PAMI", señaló.

En ese sentido, relató la situación que vivieron con otros familiares: "Uno de los familiares desesperado, al no tener información hace dos días. Ingresa a la clínica a buscar a su padre. Filma con su celular la situación en el que están los pobres abuelos. Y encuentra hasta un cadáver en una habitación, dicho familiar, muestra y comparte el vídeo al resto de los familiares que estaban a la espera en la puerta de la clínica".

Los pacientes fueron trasladados a una clínica de Vicente López. FOTO: Sergio Piemonte

"Instantáneamente se genera un caos, se presenta el jefe de calle representando a la policía, junto al director de administración de la clínica. Cuando se les muestra el vídeo quedan asombrados y sugiere el traslado de los pacientes a criterio de los familiares, como también informan a otros familiares, que hay abuelos que tienen el alta, que es una locura, dentro de los que quieren dar de alta está mi padre", contó.

"Esto no es todo. El hombre que realizo la filmación se entera mediante teléfono, por una doctora de la clínica que su padre esta fallecido desde hoy a las 6 am. Había ingresado a la clínica por una fractura", señaló y aseguró que intentó contactarse con la Municipalidad de Escobar, el Pami pero no obtuvo respuesta, el Ministerio de Salud tomó su denuncia pero no realizaron ninguna medida, según su acusación.

"Tanto uno como el otro se excusaban que no era su distrito. Necesitamos ayuda, no tan solo no cuidan a los paciente, sino también, los quieren descartar. El temor es dimensionado sabiendo de los casos positivos en la clínica. Pasado 8 horas, se presenta una señora luego de una denuncia policial realizada por parientes. Dicha señora se presenta como representante del ministerio de salud de Escobar. Informando que van a trasladar a todos los pacientes al Sanatorio Latorre de Vicente López y que luego nos van a llamar para ver cómo sigue la historia, pero nunca llamaron a los familiares", continuó su relato.

El sanatorio San Carlos en Maquinista Savio, Escobar. FOTO: Sergio Piemonte

Y siguió: "Esta clínica que es un asco, no puede estar abierta, tiene que haber responsables. De la institución como también de los profesionales del lugar. Esto termina con la llegada por la tarde noche del intendente y su comité y se nos comunica el traslado de todos los pacientes en dos etapas. 50 % el viernes por la noche y el 50% el sábado por la mañana 8 am".

"Estando a la espera de la ambulancia escuchamos que hubo enfermeros que abandonaron su puesto de trabajo hace días, junto con otros médicos que presentaron la renuncia. Y hemos visto el viernes huir a otros enfermeros al ver las cámaras. Mi padre se retiró juntos con otros pacientes sin que les hagan el test del covid-19", concluyó

