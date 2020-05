La tasa de mortalidad por coronavirus crece levemente, pero no es para alarmarse

por Santiago Carrillo

Aunque en nuestro país la tasa de mortalidad por el coronavirus aumenta lentamente cada día más, aún se mantiene dentro del promedio del 4-5% que tiene la enfermedad. Sin embargo, el porcentaje de fallecimientos es mayor en comparación a otros países de la región. PERFIL se contactó con diferentes especialistas para entender porqué mueren más argentinos por la pandemia.

Según los datos del Ministerio de Salud, actualmente Argentina tiene una tasa de letalidad del 5.3 cada millón de habitantes, lo que significa medio punto más en relación a las cifras del 21 de abril, hace exactamente dos semanas atrás. A partir del último reporte, hay un total de 262 víctimas fatales y 4.887 casos positivos.

Por su parte, Chile es uno de los países latinoamericanos con más casos, pero con la menor tasa de mortalidad. En este momento, la nación trasandina tiene 22.016 personas contagiadas y unas 275, con un porcentaje de letalidad del 0,5 por millón de habitantes. Además, es una de las más bajas del mundo, junto a Corea del Sur, Japón y Alemania.

En el otro extremo de las cifras se ubica Brasil, donde su mandatario Jair Bolsonaro continúa minimizando los riesgos de la pandemia del Covid-19. En el país vecino ya hay 109 mil infectados de coronavirus y unas 7.391 personas que murieron a causa de la enfermedad. Allí, la tasa de mortalidad es del 6,9 por millón de habitantes.

En el medio, se ubican otros países como Perú, que tiene una tasa de mortalidad promedio del 8%, con un total de 47.372 infectados y unos 1.344 fallecimientos. Por su parte, Ecuador se mantiene en el 1,35 cada 100 mil habitantes. En ste país, hay 31.881 de contagiados y unas 1.569 víctimas fatales.

“Como en Chile se hicieron muchos más test que en nuestro país, probablemente el número verdadero de infectados en Argentina sea mucho mayor. Los que no están registrados, ni siquiera pasaron por el hospital porque no sintieron síntomas y tampoco es una tragedia”, dice Lautaro de Vedia, ex Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, sobre un número real de muertos que solamente se diferencian en once casos más en el país vecino. “Por ejemplo, si en verdad tendríamos siete mil casos confirmados, en vez de los casi cinco mil que tenemos, la tasa de mortalidad sería más baja”, explica de Vedia.

Por su parte, el infectólogo Daniel Stambulian dice que “el coronavirus produce una infección y genera una mortalidad entre el 4 y 5% de las personas que se contagian. Me llamó mucho la atención el caso de Chile”, agrega el especialista. En este sentido, para Stambulian la razón de su baja mortalidad se explica en que “pareciera que están manejando mejor la situación desde el punto de vista médico, con provisión de respiradores y otros elementos”.

“Este virus infecta en un 80% de los casos. De ese total, al 15% lo afecta agresivamente y, por último, muere el 4-5% de los contagiados”, detalla Stambulian que descarta otras razones para explicar la baja fatalidad en Chile, como podrían ser las condiciones climáticas para que el coronavirus no sea tan mortal en aquella tierra.

Sin embargo, de Vedia afirma que “no siempre son comparables las cifras que se tienen en cuenta porque se toman a las estadísticas de distinta forma”. Por eso, el infectólogo sugiere que “la mejor cifra es valorar a las muertes cada 100 mil o millón de habitantes”.

Además, de Vedia dice que “otro punto para tener en cuenta son los conglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social”. En este sentido, el especialista agrega que “las condiciones de Buenos Aires sobre el hacinamiento no son comunes en otros países, como en Europa. Es muy dificil de controlar en las condiciones de pobreza”, cierra de Vedia.