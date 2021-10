Día de la Alimentación: mitos y verdades de las dietas

La buena alimentación cada vez toma más importancia en la conciencia de las personas, no sólo para los deportes y otras especialidades, sino también para el día a día con el fin de mejorar el bienestar individual. Este vieres 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y la licenciada en nutrición Agustina Murcho (M.N. 7888) repasa los mitos y verdades de las dietas.

En diálogo con PERFIL, la especialista en trastornos alimentarios antes que nada alertó por el peligro que significa restringir alimentos en cualquier dieta: "Es peligroso porque el organismo necesita todos los nutrientes necesarios para poder funcionar correctamente. Además cuando hay restricción de placer, empiezan a haber descontroles y atracones".

En esa línea, agregó: "El hacer dieta también puede llevar a desarrollar un trastorno alimentario en personas vulnerables. Además, no son sostenibles en el tiempo y no se aprende a comer".

Día Mundial sin Dieta: "Las dietas no combaten la obesidad"

Asimismo, destacó que no hay alimentos indispensables que no pueden faltar en una dieta, pero sí nutrientes: "Es fundamental incorporar a diario hidratos de carbono, proteínas, grasas saludables, minerales, vitaminas y fibras. Esto se consigue con una alimentación variada y equilibrada donde no haya restricciones".

La licenciada en nutrición afirmó que no es bueno realizar dietas: "No solo porque siempre hay insuficiencia de algún alimento sino que también la restricción aumenta el deseo, por lo tanto después viene el descontrol alimentario, es decir: el comer todo lo prohibido".

"No solamente sucede esto, sino que se genera un desequilibrio de neurotransmisores que regulan el placer, las emociones, el sueño, el estado de ánimo y la motivación, por eso cuando estamos a dieta, nos sentimos irritables, de mal humor, sin ganas de nada y hasta dormimos mal. También aumenta la obsesión por los alimentos y las calorías", siguió Murcho

Agustina Murcho, licenciada en nutrición especialista en trastornos alimentarios.

"Además, también se desregulan las hormonas del apetito y la saciedad, haciendo que se genere mas masa grasa para defender al organismo y tener reservas, y ni hablar de lo carentes en nutrientes que son", insistió.

Sobre las dietas en particular que más daño puede provocar, comentó: "Todas las dietas que tengan restricción de calorías, placer y nutrientes son perjudiciales". Y sobre los peligros de las mismas, agregó: "Va a depender de cada persona, porque no solamente es la "dieta" lo que interfiere sino que también hay que tener en cuenta las emociones, si hay algún trastorno alimentario. No todo tiene que ver solo con lo que se come, hay muchos factores que intervienen".

Investigaciones científicas proponen una mirada “menos reduccionista” de la nutrición.

Por último, contó algunos de los mitos y verdades de las dietas y la nutrición: "Que hay que ELIMINAR todo tipo de azúcares, harinas, etc. cuando sabemos que el ELIMINAR solo hará que comamos en exceso por el descontrol que va a generar la restricción. No hay que eliminar, hay que moderar y tiene que predominar lo saludable. Prohibir lo que nos gusta solo aumenta el deseo y el comer en exceso, que es lo que no queremos".

"Ese es el mito mayor. Después tenemos diferentes mitos como que el agua con limón adelgaza, que no se pueden mezclar hidratos con proteínas, etc., que son todos mitos que no tienen ninguna validez científica pero que son igual de peligrosos por lo que causan en la mente de las personas", concluyó la licenciada en nutrición, que en el Día Mundial de la Alimentación alertó por los peligros que significa restringir alimentos.

Agustina Murcho: reconocida nutricionista experta en trastornos alimentarios

