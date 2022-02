El acusado de armar el Vacunatorio VIP culpó a Carla Vizzotti y dijo que "no fue leal"

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, rompió el silencio sobre los rumores que lo ubicaron como el organizador del "vacunatorio VIP" y cargó contra la actual titular de la cartera, Carla Vizzotti. Además, negó que existiera un sistema de inoculación adrede y marcó que el presidente Alberto Fernández "se equivocó" al expulsar del gabinete a Ginés González García.

A casi un año del escándalo de las vacunas que culminó con la eyección del Ministro de Salud de la Nación, su encargado de gabinete develó la trastienda del escándalo y culpó a Carla Vizzotti por la designación de vacunas, despegandose de esa responsabilidad. Bonelli habló de falta de lealtad, puso en duda que la actual ministra haya asumido el cargo luego de la expulsión de González García y habló de un "error histórico" de Alberto Fernández.

PERFIL se comunicó con voceros del Ministerio de Salud y al cierre de esta nota, no tuvo respuesta por parte de Carla Vizzotti. Por el lado de Ginés González García tampoco hubo testimonios, alegando el "bajo perfil" que viene manteniendo el ex funcionario nacional. En enero, sin embargo, González García afirmó que su salida del Ministerio por el vacunatorio vip fue "una emboscada, una cama", algo similar a los expresado por Bonelli, su sobrino.

Lisandro Bonelli habló del "vacunatorio VIP" y Horacio Verbitsky

El ex jefe de Gabinete, que además es sobrino de Ginés González García, dijo en diálogo con el periodista de TN Bruno Yacono que el vacunatorio para amigos y funcionarios del gobierno nunca existió y contó la trastienda de la inoculación del periodista Horacio Verbitsky, uno de los apuntados por el escándalo.

"Nunca existió un vacunatorio VIP porque no hablás de algo sistemático, permanente, continuo, y la verdad que fue un hecho puntual, que fue un error. El exministro Ginés, en más de una oportunidad a lo largo del año pasado, admitió el error y pidió disculpas de haber aceptado que se venga un grupo chiquito a vacunar. Es importante decir que quienes se vacunaron tenían criterio para hacerlo", comenzó diciendo Bonelli.

Luego, relató el caso de Verbitsky, periodista cercano al kirchnerismo que fue duramente criticado por su vacunación en el tercer mes del comienzo de la campaña en Argentina. "Esa noche me llama el exvocero del Presidente (Juan Pablo Biondi). Me consulta. Yo no sabía. Corto y lo llamo a Ginés y ahí me cuenta que, cuando estábamos en viaje, lo llamó su secretario y le había dicho que el director del Hospital Posadas (Alberto Maceira) lo había llamado por un problema con Horacio Verbitsky y él le dijo ”por qué no te mando un enfermero al Ministerio y que lo vacune”. Fue un hecho puntual y aislado", marcó Bonelli.

Bonelli se defendió y atacó a Carla Vizzotti

El ex funcionario de la cartera de Salud desligó sus responsabilidad por la distribución de las dosis, negó su participación en el armado del vacunatorio paralelo y señaló a Carla Vizzotti como responsable. "Yo era el jefe Gabinete de Ministerio. El esquema de vacunación dependía de la actual ministra Carla Vizzotti en todo caso. Si existió una irregularidad, que entiendo que no existió, a quien tendrían que haber consultado o en todo caso apuntado, es a la actual ministra", disparó.

"Ese puesto estaba a cargo de la actual ministra Vizzotti, por eso también personalmente me genera un poco de ruido. No solo creo que el Presidente se equivoca en pedir la renuncia a Ginés González García, me hace ruido pensar que quien era la responsable del programa de vacunación termina siendo la ministra", dijo, sembrando dudas, el sobrino del ex Ministro de Salud.

"Si yo no estoy de acuerdo con una decisión que toma el Presidente de sacarlo a Ginés, no puedo seguir en ese cargo, y por eso no estoy de acuerdo con la decisión que toma la actual ministra de aceptar el cargo. Para mí la lealtad es un valor irrenunciable en la vida y obviamente en la política", agregó.

Luego habló de lealtad, dijo que "es un valor irrenunciable" y que Vizzotti no lo fue con González García. ."¿Usted cree que el Gobierno no apuntó a Carla Vizzotti y ya tenía preparada la designación de la funcionaria como ministra de Salud?", le preguntaron a Bonelli. "No, no sé. Habría que preguntárselo al Presidente", se desligó.

Qué dijo Lisandro Bonelli sobre Alberto Fernández

El ex funcionario de Salud habló sobre la decisión del Presidente de pedirle la renuncia a González García y dijo que estuvo "mal asesorado". "Creo que un sector del Gobierno no quería. Viendo los acontecimientos posteriores un sector no quería", develó.

Finalmente, trató de bajar el nivel de belicosidad contra Vizzotti. "Me lo reservo, tampoco le diría nada. Le deseo lo mejor. Teníamos una relación funcional. No tiene sentido", cerró.

A quiénes correspondían las dosis aplicadas a funcionarios y políticos

Bonelli también defendió la aplicación de dosis a distintos funcionarios del gobierno que estuvieron en el ojo de la tormenta, luego de que se conociera el escándalo. Entre ellos, estaban el propio González García y también Eduardo Valdés, diputado y persona cercana a Alberto Fernández.

"Correspondía. Secretarios, subsecretarios, vacunamos a todo el personal de automotores, a todos los que hacían el personal Detectar. Eso lo contemplaba el Plan Nacional de Vacunación, no hubo ninguna irregularidad", dijo.

Además, aclaró que "por criterio o por cargo", las inoculaciones estuvieron bien aplicadas.