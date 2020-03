Los hospitales de Madrid están al borde del colapso por un coronavirus sin control

Los hospitales de Madrid están “al borde del precipicio” ante la llegada imparable de enfermos de COVID-19 y los médicos reclaman ante la falta de camas, barbijos y otros insumos totalmente imprescindibles para atender a los pacientes. La incidencia del coronavirus en la Comunidad de Madrid aumentó este 18 de marzo a un total de 5.637 casos positivos (de un total nacional de 13.800), lo que supone 766 casos más que el día anterior, y las muertes de personas trepó hasta casi los 400. Según los datos del Ministerio de Sanidad español, la región en la que se ubica la capital española tiene 491 pacientes ingresados en terapia intensiva.

El gobierno español informó que el 42% de los pacientes que dan positivo en España tienen que ser hospitalizados y que la tasa de incidencia del coronavirus en el país se sitúa en 28 contagios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la Comunidad de Madrid duplicó estas cifras (17%) ya que "lleva un periodo de epidemia más largo que el resto de CCAA", dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Las autoridades de la región de la capital española hacen seguimiento telefónico a más de 20.000 pacientes "confirmados o sospechosos" que están en sus casas.

El experto reconoció que, debido a esto, "muchos hospitales están sufriendo problemas" de abastecimiento de equipos de protección. "Se están solventando a día de hoy, estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. Es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección individual para no ir con esta tensión que nos mantiene ir resolviendo día a día o cada dos días la situación". “Es un problema que afecta a todos los países, la producción mundial se ha ido adaptando a un exceso de demanda”, justificó. “El escenario que se dibuja es desolador: varios miles de pacientes que precisen cuidados intensivos. ¿Cómo lo vamos a hacer?”, dijo un médico madrileño.

Según el portal de noticias Eldiario.es, decenas de personas se amontonan en las guardias de los principales hospitales de Madrid. “Estamos en una situación dramática. En urgencias había este miércoles 200 personas a las que no se podía atender. La gente llorando”, relató un médico del hospital Severo Ochoa. Allí, los médicos ubicaron “camas en el gimnasio, sillones para atender pacientes urgentes en los quirófanos que están al lado de las urgencias... el hospital ha comprado camas pero es que ya no tiene capacidad física de instalar más”.

En el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares la crisis es idéntica: “Es dramático, hay pacientes hasta en las camillas de las consultas”, mientras en el hospital del barrio Puerta de Hierro "cuatro o cinco plantas se han cerrado para los pacientes con coronavirus y se han convertido en dobles las habitaciones, que normalmente son individuales".

“Los hospitales de Madrid, la comunidad más golpeada por el coronavirus, no aguantan más”, dijo el periodista Sergio Alonso, del diario La Razón. “A pesar de que la epidemia no ha hecho más que comenzar y de que aún falta alrededor de un mes para que muestre su mayor crudeza en España, se encuentran ya colapsados ante la avalancha de pacientes que acude a ellos en tromba en busca de atención sanitaria urgente”.

“El resultado es una situación caótica difícil de gestionar, con profesionales al borde del colapso, con carencias muy importantes de recursos tanto materiales (desde batas, gafas, barbijos a respiradores, indispensables para los pacientes de Covid-19) como de espacio físico para poder atenderles. Esto, hoy por hoy, cuando se sabe que lo peor está por llegar”, advirtió el diario La Vanguardia.

“Todo el personal está volcado, pero faltan recursos”, lamentó un médico. “No tenemos mascarillas aseguradas para más allá de el jueves a mediodía. El personal se está contagiando, todos los días se dan de baja médicos y enfermeros y eso supone que no volverán en al menos 14 días”.

En otro hospital hablan de desabastecimiento: “Se debería usar un equipo de protección individual cada vez que entras a ver a un posible caso y no se está haciendo porque no hay. Se está jugando con nuestra salud, un desastre”. “No estamos suficientemente protegidos porque no hay equipo completo para todos en todos los turnos. Mascarillas sí tenemos, aunque están bajo llave y las reutilizamos bastante”, reclamaron los profesionales.

El pasado 14 de marzo, el gobierno prohibió todos los desplazamientos que no sean de fuerza mayor al decretar el estado de alarma por 15 días para frenar el contagio del coronavirus, en medidas muy similares a las decretadas por Italia, después de que en 24 casi se duplicaran los contagios.

Los españoles únicamente pueden circular por vías públicas para asistir al trabajo, comprar comida o medicinas, o para el cuidado de personas vulnerables. Todos los comercios permanecen cerrados a excepción de los de alimentación, farmacias, estaciones de servicio, kioskos, estancos, peluquerías, tintorerías y tiendas de equipos tecnológicos y telecomunicaciones. Bares , restaurantes y museos están cerrados, y se suspendieron todas las actividades culturales, deportivas, de ocio, desfiles, fiestas populares y verbenas.

Al igual que ocurre en otros países, a falta de exámenes suficientes, la cifra total de contagios podría estar subestimada en España. Con nuevos tests recibidos estos días, las autoridades sanitarias comenzarán a "hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología", lo que "puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos", explicó Simón.

DS