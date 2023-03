Un medicamento contra la diabetes y la obesidad se volvió viral en TikTok

En 2019 el laboratorio Novo Nordisk lanzó al mercado un medicamento para la diabetes que, además, ayuda a la pérdida de peso. Los videos sobre Ozempic en TikTok acumularon más de 500 millones de visualizaciones.

Si bien se trata de un fármaco que controla la glucosa, sus propiedades adelgazantes de la semaglutida llevaron a que muchos médicos en los Estados Unidos y Brasil lo recomienden para combatir la obesidad.

Con un valor de 195 dólares por unidad, la denominada en TikTok como la “lapicera adelgazante” atrajo la atención de muchos usuarios que fueron a comprarlo sin una consulta previa e ignorando sus efectos secundarios.

Desde el laboratorio Novo Nordisk advirtieron que, en los próximos meses, como consecuencia de la gran demanda, Ozempic podría ingresar en la lista de escasez de todas las farmacias del mundo ya que la industria no estaba preparada para satisfacer este pico de demanda.

En TikTok los videos sobre Ozempic acumularon más de 500 millones de visualizaciones en todo el mundo.

¿Cómo funciona el Ozempic?

El principio activo de Ozempic es la semaglutida, que funciona como sustituto de la hormona humana GLP, responsable de controlar el metabolismo de la glucosa en el organismo, según explicó Rodrigo Lamounier, endocrinólogo y profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

Lamounier agregó: "Mejora la eficacia de la acción de la insulina en las personas que tienen diabetes y es muy eficaz para mejorar el control de la glucosa". Además, el fármaco tiene el efecto de generar saciedad. "Provoca un retraso en el vaciado gastrointestinal, causando saciedad. También actúa en el hipotálamo, el centro del hambre, provocando la inhibición del hambre, la pérdida del apetito y, por lo tanto, reduciendo la ingesta de alimentos”, según publicó la agencia AFP.

Qué es la diabetes, la enfermedad silenciosa que ya se considera una "pandemia dentro de la pandemia"

El medicamento se ha convertido en una buena opción para los diabéticos obesos o con sobrepeso. "Es una buena opción para los diabéticos de tipo 2. Antes, sólo teníamos indicaciones para diabéticos que aumentaban de peso y este es un medicamento que puede hacer que el paciente pierda peso. Así que es interesante para reducir el riesgo cardiovascular del paciente, ayudando a prevenir un accidente cerebrovascular (ACV) o enfermedad renal", dice el presidente de la Sociedad Brasileña de Diabetes, Levimar Araújo.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad “crónica” que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Si bien la diabetes no tiene cura (por eso se encuentra dentro de las enfermedades “crónicas”), la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana.

Los principales tipos de diabetes son tipo 1 que es cuando el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. La diabetes tipo 2, cuando el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. La diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Y la diabetes gestacional que afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de las veces, este tipo de diabetes desaparece después de que nazca el bebé. Sin embargo, cuando una mujer ha tenido diabetes gestacional, tiene más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2 más adelante en la vida.

¿Qué tan efectivo es para adelgazar?

Según un estudio publicado en 2021 en la revista académica New England Journal of Medicine mostró una pérdida media de peso del 14,9% en pacientes obesos que utilizaron semaglutida una vez a la semana, y cambiaron los hábitos de vida, durante 68 semanas (15 meses). Los pacientes que sólo modificaron sus hábitos de ejercicio perdieron un 2,4% de su peso durante ese periodo.

A finales de 2022, Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) aprobó otro medicamento basado en semaglutida para el tratamiento de la obesidad, Wegovy, del mismo fabricante, según publicó la agencia AFP.

Los efectos secundarios de Ozempic

Las personas que toman el medicamento suelen experimentar náuseas y diarrea o estreñimiento. También es frecuente la taquicardia. Pero hay problemas más graves (aunque menos frecuentes) que pueden derivarse de la toma del medicamento, como cálculos biliares, insuficiencia renal y pancreatitis.

El gran número de personas que utilizan Ozempic ha llamado la atención sobre otro efecto, principalmente estético: la llamada "cara Ozempic". Se trata de pacientes que presentan un envejecimiento facial significativo debido a la pérdida de grasa facial.

Los riesgos se consideran bajos frente a los beneficios para la salud de quienes pueden sufrir un derrame debido a la obesidad.

"No todo el mundo debe utilizar este producto y debe saber cómo utilizarlo. El producto es de uso semanal y debe ser prescrito por un especialista, que es quien puede analizar los beneficios y los perjuicios. Hay que tener mucho cuidado con este uso indiscriminado del medicamento", subrayó Levimar Araújo.

NT / ED