La muerte de una enfermera que trabajaba en el Hospital Gandulfo desató una guerra de acusaciones

La reciente muerte por contraer coronavirus de la enfermera de pediatría Esther Ledesma del Hospital Luisa C. de Gandulfo en Lomas de Zamora hizo estallar una polémica que lleva semanas de crecimiento. Los trabajadores del nosocomio denuncian que la directiva no permite conceder licencias al personal y los sindicatos afirman que esta situación se replica en otros centros públicos de la provincia de Buenos Aires.

Ledesma falleció el pasado fin de semana tras contraer COVID-19. La enfermera contagió a su madre, que falleció el pasado 1º de junio debido al coronavirus, a su hijo, hermano y sobrino, quienes tuvieron que ser internados por la misma razón. La mujer había solicitado la licencia médica por ser insulinodependiente en tres ocasiones, pero se la denegaron según denuncian varios de sus compañeros y desde el sindicato CICOP.

“La compañera enfermera del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, María Esther Ledesma había solicitado en varias oportunidades la licencia correspondiente, por su situación de personal menor de 60 años con comorbilidades. La licencia le fue denegada, la compañera continuó trabajando, enfermó y finalmente falleció”, indicó el sindicato en un comunicado difundido en redes sociales.

En el mismo texto, se señaló que la situación de Ledesma no es solo un caso aislado: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pese a todos los reclamos presentados por CICOP y otros gremios estatales, desde el inicio mismo de la pandemia, se ha negado a conceder licencia a trabajadorxs cuya condición sanitaria lxs pone en riesgo a diario”.

De hecho, en el mismo hospital hay otros casos como el de Ledesma. A una enfermera de guardia con hipertensión y diabetes no le otorgan la licencia. "No testean al personal. Nos dicen que no se pueden gastar los tests pero para los médicos de guardia sí hubo hisopados", denunció el personal de enfermería, que además sostuvieron que a los empleados que tuvieron contacto con Ledesma no les permitieron cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días.

No testean al personal, afirman enfermeros del hospital

"Las cosas se están haciendo mal", lamentaron trabajadores a PERFIL que pidieron no revelar su identidad. "Tenemos al país vitoreando pero no somos superhéroes, no tenemos insumos", agregaron.

"Los médicos diagnostican a los pacientes según ojo clínico. Después de 48 horas, resulta que es COVID-19, y no tomaron los recaudos necesarios", apuntaron con respecto al accionar dentro del hospital. Todos los casos positivos y sospechosos de coronavirus están en el segundo piso del centro médico.

La despedida a Ledesma:

Ante estas versiones, el hospital emitió un comunicado en el que negó estos hechos. Con respecto a la enfermera fallecida, se indicó: “Es importante aclarar que según el análisis epidemiológico, el contagio no se produjo dentro del hospital y que dos profesionales compañeros de María Esther, con quien había tenido contacto estrecho, cumplieron con el aislamiento preventivo y se encuentran sin síntomas al día de la fecha”.

El centro médico también aclaró que el pedido de licencia de Ledesma “no fue rechazado, por el contrario, se encontraba en proceso de completar el expediente, durante este tiempo María Esther desempeñó tareas fuera del área covid-19 y contó siempre con el apoyo del Hospital para terminarlo”. También se precisó que el Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SAIPE) otorgó 24 licencias a personal que las solicitó y completó el proceso.

El comunicado del hospital fue repudiado por varios de los compañeros de la enfermera en redes sociales. Favio Tevez escribió en su perfil de Facebook: “Me parece desagradable que pongan ‘que se encontraban en proceso de completar el expediente’ la solicitud de licencia después de 78 días de cuarentena. Es una tomada de pelo para ella, la familia y todo el sistema de salud, mi pregunta es... ¿Qué faltó? ¿Por qué no se completo el expediente? En épocas de la inclusión social, del derecho a la igualdad de condiciones, no se ayudó a una persona de riesgo a completar lo que le faltó para que adquiera su licencia correspondiente. Si en su licencia hubieran reaccionado con la misma velocidad que usaron para sacar este comunicado, hoy no tendrían que aclarar nada. No buscamos culpables pero si hay responsables... Mi compañera ya no está para defenderse pero estamos sus compañeros y amigos para hablar por ella”.

Por su parte, Robert Martínez afirmó en su cuenta de Facebook: “Quiero aclarar que mi compañera Ester pidió la licencia varias veces, tenía que entrar al SIAPE y pedirla, no sabía cómo porque cuando lo hacía estaba mal. Un compañero de nosotros le hizo la licencia y estaba mal pedida también. Un día salimos con Ester por la puerta de atrás que sale a departamento de enfermería y había un par de personas que le dijeron ‘te sacaste la licencia por vacaciones’ y se reían ‘a dónde te vas a ir’. Seguimos caminando no dijimos nada y salimos afuera. Habló con el sindicato también pero no pasó nada. Habló personalmente con la gente de recurso humano ya había entregado todos los estudios y certificados médicos. Un día tomamos la guardia juntos y me dice ‘sabés lo que me dijeron desde recurso humano ‘bueno te rechazaron la licencia y tenés que trabajar es la carrera que elegiste vos sabías a qué te exponias cuando estudiaste’. Quiero aclarar que ella trabajaba en el piso de internación en la semana y los fines de semana hacía IRAB, en el hospital trabajaba de lunes a lunes. Quiero decir también que yo le voy a creer a mi compañera de trabajo, ella sabía que si le agarraba el virus se iba a enfermar muy mal y soy testigo de ver sus lágrimas cuando trabajamos juntos. Estamos solos y los que nos tienen que cuidar no nos cuidan”.

