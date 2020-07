Oculto y al acecho: el coronavirus podría haber surgido muchos años antes del brote

El coronavirus puede haber permanecido “escondido” pero latente el mundo y surgido en China a finales del año pasado cuando las condiciones ambientales eran adecuadas para prosperar, según reveló un investigador de la Universidad de Oxford.

Se trata de Tom Jefferson, del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford (CEBM), quien publicó una serie de descubrimientos recientes sobre la presencia de la infección de SARS-Cov2 en todo el mundo mucho antes de que brotara en un mercado de alimentos frescos en Wuhan.

Al analizar la posibilidad de que el virus no se haya originado en China, Jefferson dijo en una entrevista al diario británico The Daily Telegraph: “Cosas extrañas como esta ocurrieron con la gripe española. En 1918, alrededor del 30 por ciento de la población de Samoa Occidental murió de gripe española, y no habían tenido ninguna comunicación con el mundo exterior”, resaltó.

“La explicación para esto solo podría ser que estos agentes no van ni van a ninguna parte”, dijo Jefferson y agregó: “Siempre están aquí y algo los enciende, tal vez la densidad humana o las condiciones ambientales, y esto es lo que deberíamos estar buscando”.

Científicos alertan a la OMS que el coronavirus se puede transmitir por el aire

Los científicos sugieren que el virus pasó desapercibido en ese momento “porque era temporada de gripe y nadie lo estaba buscando”. Pero otros expertos cuestionaron si es posible que el virus, conocido por ser muy contagioso, existiera a niveles detectables pero no causara brotes en los seres humanos.

e cree que el virus, llamado SARS-CoV-2, se transmite principalmente a través de gotitas expulsadas al hablar, toser y estornudar, pero el profesor de Oxford cree que el coronavirus puede transmitirse a través del sistema cloacal o en baños públicos.

En efecto, un grupo de virólogos españoles afirmaron la semana que hallaron rastros de la enfermedad en muestras de aguas residuales de marzo de 2019, casi un año antes de que golpeara Europa y matara, en ese continente, a más de 190.000 personas.

Los jefes de salud italianos también encontraron que las cloacas estaban contaminadas con el virus en las ciudades de Milán y Turín en diciembre mientras investigadores brasileños afirmaron que encontraron rastros cuando analizaron muestras de aguas cloacales tomadas de Florianópolis en noviembre de 2019.

Después de seis meses de una pandemia global, el mundo científico sigue desconcertado sobre cómo el virus saltó de los animales (presuntamente murciélagos o pangolines) a los humanos. Muchos afirmaron repetidamente que el coronavirus puede haber estado al acecho en animales durante décadas antes de adaptarse para poder atacar a los humanos.

Wuhan (China)

El coronavirus sigue sembrando muerte en América del Sur, epicentro de la pandemia

Sir Jeremy Farrar, director de la organización benéfica mundial de salud Wellcome, con sede en el Reino Unido, dijo en enero: “Este no es un virus completamente nuevo. Esto habrá estado circulando en animales en China y quizás en otras partes de Asia, probablemente durante años, quizás décadas”. Dijo que probablemente no haya tenido un efecto en los humanos hasta ahora, o haya causado infecciones tan leves que “nadie se haya preocupado por eso”.,

A pesar de los intentos en muchas partes del planeta por volver a la normalidad y reactivar la alicaída economía global, las infecciones totales superaron los 11,5 millones, con más de 536.000 muertes, desde que el nuevo coronavirus fue reportado por primera vez en Wuhan. Estados Unidos, el país del mundo mas golpeado por la pandemia, superó el lunes los 130.000 muertos.

En Brasil, segundo país del mundo más impactado por la covid-19, bares y restaurantes de Sao Paulo, la capital económica de la nación, volvieron a recibir clientes, en una nueva fase de reapertura tras más de cien días de cuarentena parcial. India, que con más de 1.300 millones de habitantes es el segundo país más poblado del mundo después de China, se convirtió en el tercero con más casos de Covid-19.

Junio fue el mes más devastador para la pandemia mundial y los casos superaron los 10 millones y las muertes aumentaron más de 500.000. El hito de 10 millones se alcanzó la semana pasada y desde entonces el total aumentó a 11,5 millones, lo que significa que más de un millón y medio de personas fueron diagnosticadas en apenas siete días. Solo el sábado 4 de julio se registraron 212.326 nuevos casos de coronavirus en todo el mundo.

DS