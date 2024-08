Paro de cardiólogos: por dos días no colocarán stents y solo atenderán urgencias

Tras haber advertido en los últimos por la crisis económica que atraviesa al sector, los médicos cardiólogos intervencionistas no realizarán la práctica de colocación de stents ni de angioplastia por dos días en todo el país. Sin embargo, informaron que solo se mantendrán las guardias de urgencias para "no dejar morir a los pacientes gravísimos".

La medida se llevará a cabo este miércoles 28 y jueves 29 de agosto, según confirmó el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) a este medio. Según explicaron, se debe al momento crítico que afronta la cardiología debido a "honorarios bajos y falta de insumos", por lo que piden una respuesta a las obras sociales y el PAMI y reclaman la intervención del Gobierno para que convoque al diálogo y solucione el conflicto.

Los cardiólogos advierten que peligra la colocación de stents

“Los médicos cardiólogos han decidido suspender la colocación de stents y la realización de angioplastias durante dos días, comenzando el 28 de agosto”, señalaron en un comunicado al confirmar el paro de estas prácticas, donde calificaron la situación de urgente y como una “tormenta perfecta”.

"Esta situación ya viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de los mismos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la dilación en el tiempo de su tratamiento", remarcaron.

Tal como ocurrió durante la pandemia de coronavirus, los especialistas manifestaron que preocupa" pueda incrementarse la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce inexorablemente al colapso de la especialidad, y aunque en este momento los insumos aún estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto" de este sector.

"Esto responde a múltiples factores entre los que podrían destacarse la brecha entre el costo de los insumos, mantenimiento de los equipos, las internaciones y los valores que pagan los financiadores a lo cual debe sumarse que los honorarios (ingresos) de los cardiólogos intervencionistas continúa en caída (variable de ajuste)", indicó el CACI.

En ese sentido, el escrito sostiene que "con sus prácticas cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente” y que debido a la fuerte crisis se analizan alternativas de tratamiento, como los trombolíticos en el caso del infarto de miocardio.

"Son drogas costosas y menos efectivas, pero hay que alertar que los centros asistenciales deberán preparase para su implementación, con el agravante que también se requerirán a posteriori angioplastias con colocación de stents para completar el tratamiento", afirmaron.

La actividad podría paralizarse

En mayo, el doctor Alfredo Bravo, vicepresidente del CACI, había adelantado que es "difícil conseguir insumos" en la actualidad porque a las "compañías internacionales proveedoras no les interesa vender a la Argentina, ya que no ganan lo que ellos quieren ganar". También habló de una alta tasa de migración de profesionales.

“Nosotros por una angioplastia con colocación de stent en muchos lugares no se llega a los 150 dólares de honorarios, y es un procedimiento complejo. El financiador, o sea la obra social o prepaga que tiene que pagar la práctica no tiene para pagarlo porque el aporte del afiliado no es suficiente", comentó en declaraciones a Modo Fontevecchia (Net TV).

En ese sentido, Bravo expresó: "En Argentina estamos acostumbrados a un sentido más solidario, donde el Estado se hace cargo de todo. Ahora el Estado no tiene dinero y estamos empantanados, con el problema de no tener insumos ni dinero para pagarle bien a los médicos a los que cuesta mucho formar”.

"Muchos, cuando tienen ofertas en otros países latinos, se van porque ganan 5, 6 y hasta 10 veces más que acá, donde el honorario de estas prácticas está muy devaluado”. Más allá de este factor, subrayó que estas actividades se encuentran en peligro de paralización porque "si encima no se tienen los materiales adecuados ahí se agrava el problema".

