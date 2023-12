Alerta por la falta de insumos para pacientes con problemas cardiológicos

Desde hace tiempo, la salud pública atraviesa graves problemas. Sin embargo, esos inconvenientes fueron creciendo en las últimas semanas por la falta de insumos esenciales para pacientes con problemas cardiológicos.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el doctor Martín Cisneros, presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos intervencionistas, quien expresó que, “lamentablemente hay dificultades para conseguir insumos en general”. Y agregó: “Necesitamos una cadena de insumos de catéteres y stents para poder llegar a las arterias y guías coronarias”.

Los stents y válvulas

Según Cisneros, la mayor problemática con los stents está en las angioplastias programadas. “Es decir que un paciente que no está en urgencia tiene que esperar en su casa, dos o cuatro semanas hasta que llegue su stent y ahí colocarlo y eso también es un riesgo porque ya sabemos que tiene obstrucción coronaria y que se puede infartar”, añadió. El doctor aseguró que si esta problemática no se soluciona, no habrá siquiera insumos para urgencias.

Al ser consultado sobre los tamaños de los stents y la posibilidad de colocar a algún paciente de otro tamaño, Cisneros explicó que, “no es la idea”. Y continuó: “Para tratar una urgencia los servicios hemodinámica del país, necesitamos tener un banco mínimo de 50 stents porque son todas las medidas que en diámetro y en largo puede necesitar un paciente y lo óptimo siempre es poner la que corresponda”.

Además de la falta de stents, las válvulas son otros de los insumos faltantes. Sobre este dilema, el doctor expresó: “Trabajamos con este tipo de alertas con toda la Sociedad de Cardiólogos Clínicos de la Argentina y otras organizaciones las cuales ya han tenido etapas en las cuales tenían dificultades para poder suturar las válvulas que cambian al corazón”.

La salud en peligro

Para Cisneros, el problema es generalizado porque en otras épocas afectó a quienes hacían diagnóstico por imagen, luego a los traumatólogos y después nefrólogos. “Lo que está en riesgo es la salud del sistema sanitario de nuestro país y tenemos que tratar de abordar en conjunto entre todos los sectores para buscar las soluciones que nos lleven a una situación de normalidad”, opinó.

Al finalizar, expresó: “Si no tomamos medidas, vamos a tener problemas aún mayores. Porque no es solamente los insumos, sino que los médicos después de formarse durante muchos años se van del país porque acá no están dadas las condiciones laborales financieras para poder vivir dignamente después de haber invertido tanto tiempo”.