Perros y gatos en geriátricos: impulsan un proyecto para que acompañen a los adultos mayores

Una iniciativa presentada durante el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría busca que los adultos mayores puedan continuar viviendo con sus perros y gatos cuando ingresen a residencias geriátricas. La propuesta apunta a extender este derecho en todo el país y evitar que la institucionalización implique la separación de sus animales de compañía.

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El proyecto fue impulsado por el Sindicato de Trabajadores Caninos y expuesto por su secretario general, Matías Tomsich. La iniciativa toma como referencia la experiencia existente en la Ciudad de Buenos Aires desde 2013 y los avances realizados en Tucumán, con la intención de promover su implementación en otras jurisdicciones, entre ellas Mar del Plata.

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Perros y gatos en geriátricos: en qué consiste el proyecto para los adultos mayores

El planteo parte de considerar que los animales domésticos no son únicamente una compañía ocasional, sino integrantes de las denominadas familias multiespecie. Desde esa perspectiva, obligar a una persona mayor a despedirse de su mascota para ingresar a una institución supone interrumpir uno de sus vínculos afectivos más importantes.

“Separar a un adulto mayor de su mascota es separarlo de su familia”, sostuvo Tomsich durante una entrevista con el programa En la Misma Vereda, emitido por FM del Sol 100.7. La propuesta procura que el acceso a los cuidados residenciales no obligue a los adultos mayores a renunciar a la relación construida durante años con sus animales.

El cambio de domicilio y el ingreso a un geriátrico pueden representar una transformación profunda en la vida cotidiana. A la adaptación a un espacio desconocido se suman, en algunos casos, la pérdida de autonomía, el alejamiento del hogar y la reducción del contacto diario con familiares, vecinos y objetos cargados de valor emocional.

En ese contexto, la presencia de un perro o un gato puede aportar continuidad, familiaridad y contención. Según la información presentada por los impulsores, la convivencia con animales contribuye a reducir el estrés, favorece la socialización y puede disminuir la necesidad de determinados medicamentos, siempre bajo la evaluación de los profesionales responsables de cada residente.

Cuáles son los beneficios de las mascotas para los adultos mayores

Las mascotas también pueden estimular actividades cotidianas como caminar, jugar, alimentar al animal o participar en sus cuidados. Estas rutinas ayudan a mantener la atención, promueven el movimiento y generan responsabilidades que pueden fortalecer la sensación de autonomía y propósito.

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La propuesta no se limitaría a permitir que cada persona ingrese con su propio animal. También contempla fomentar la adopción de perros y gatos provenientes de refugios, siempre que existan condiciones adecuadas y que la incorporación sea compatible con las características de los residentes y del establecimiento.

De esa manera, el proyecto busca generar un beneficio doble: mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y brindar un hogar a animales que esperan ser adoptados. La implementación, sin embargo, requeriría protocolos de convivencia, controles veterinarios y una evaluación previa de cada caso.

Mascotas en residencias geriátricas: el 88% de los trabajadores apoya la medida

Otro de los aspectos destacados es la recepción de la propuesta entre el personal de las instituciones. Un informe presentado en el congreso indicó que el 88% de los trabajadores de la salud y de asistencia consultados aprueba la presencia de animales en las residencias y considera que ayuda a disminuir tensiones y mejorar el clima laboral.

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La convivencia deberá contemplar cuestiones como la higiene, las vacunas, la desparasitación, la alimentación y la atención veterinaria de los animales. También será necesario establecer espacios apropiados y criterios para resguardar a residentes que presenten alergias, miedo a los animales o alguna condición de salud incompatible con el contacto directo.

Cómo se implementaría el ingreso de perros y gatos a los geriátricos

Para evitar que la medida represente una carga económica adicional para los geriátricos privados o las instituciones públicas, el sindicato propone que se implemente como una política de Estado. El objetivo es que los diferentes niveles de gobierno participen en la organización y el financiamiento de los servicios necesarios.

Entre los recursos planteados se encuentran la contratación de paseadores y adiestradores profesionales, además de la articulación con veterinarios y especialistas que puedan garantizar el bienestar de los animales y una convivencia segura dentro de cada residencia.

El proyecto deberá avanzar ahora en las distintas jurisdicciones para convertirse en una política aplicable a más establecimientos. Sus impulsores consideran que permitir la permanencia de perros y gatos representa una forma de reconocer el valor afectivo de estos vínculos y de garantizar un envejecimiento más acompañado, digno y respetuoso de la historia personal de cada adulto mayor.

LV/ff