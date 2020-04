La víctima mendocina de coronavirus es el reconocido dibujante Juan Giménez

A causa del coronavirus, este jueves 2 de abril se confirmaron cuatro muertos en el país. El parte oficial del Ministerio de Salud se limitó a señalar que una de las víctimas fatales era de la provincia de Mendoza, sin citar su identidad, pero trascendió que se trata del trata del reconocido dibujante e historietista mendocino Juan Giménez. El artista, de 77 años, vivía en España y había llegado a la provincia cuyana hace poco, ya infectado con el temible COVID-19.

Giménez se encontraba internado en el Hospital Central de la capital mendocina tras confirmarse que estaba efectivamente contagiado de coronavirus. Entre otras obras, fue creador de As de Pique, además de varias historietas que ganaron amplio reconocimiento no solo nacional sino internacional. Tras llegar a la Argentina desde España, comenzó a sentir los síntomas característicos de coronavirus, y fue internado el 22 de marzo, aunque finalmente no pudo con la enfermedad y se anunció que había muerto este jueves 2 de abril.

Coronavirus: el parte oficial confirmó 132 nuevos casos y otras cuatro víctimas fatales

Juan Giménez habia descubierto de pequeño su vocación por el dibujo y el arte. En sus comienzos profesionales trabajó en varias agencias de publicidad. En 1976 realizó la historieta bélica As de pique con el guionista Ricardo Barreiro, consingó el diario UNO de Mendoza.

A finales de los años setenta se mudó a Europa, comenzando a dibujar para editoriales de historietas. En 1979 publicó Estrella Negra, su primer álbum en color. Luego publicó Basura, Cuestión de tiempo -de cuyo guión también es autor-, El Cuarto Poder, Leo Roa y Juego Eterno.

Actualmente residía en Sitges, España, donde colabora con el guionista Alejandro Jodorowsky en la serie La Casta de los Metabarones y en la preproducción de un cortometraje animado.

Tras su muerte, en las redes sociales recordaron parte de su obra como dibujante e historietista.

⚫ Falleció por covid-19 el célebre historietista mendocino Juan Giménez pic.twitter.com/PSaK6OpMDG — Memo (@memodiario) April 3, 2020

Que pena lo Juan Giménez. Uno de mis ilustradores favoritos. :/ pic.twitter.com/XYiIRmv2Q6 — Gastón Abril Rotger (@ludomatic) April 3, 2020

ED/HB