“A mi hijo lo golpearon muchas veces”, dice la mamá del estudiante que apareció muerto en el Riachuelo

César Miguel Cárdenas (33) viajó el domingo 13 de octubre desde Tandil a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de rendir las últimas dos materias que le quedaban para recibirse como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Si bien no le dijo nada a su familia acerca del viaje, para sorprenderlos al regresar con el título bajo el brazo, aseguran que lo vieron prepararse durante mucho tiempo para ese momento, luego de haber reprobado los exámenes que rindió el año pasado.

Sin embargo, el sueño de la graduación terminó convirtiéndose en un drama interminable porque dos semanas después fue hallado muerto en la orilla del Riachuelo y todavía no está claro lo que sucedió. Para ello, los investigadores del caso buscan reconstruir cómo fueron sus últimas horas en la Ciudad y esperan los resultados de una nueva operación de autopsia.

La madre del joven estudiante de derecho no cree en la hipótesis que plantea un suicidio

Por lo pronto, la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°52 se encuentra explorando distintas líneas de investigación de la causa que fue caratulada como “muerte dudosa”. Hasta el momento, lo único que se sabe con certeza es que el joven tomó un micro hasta la terminal de ómnibus de Retiro y que tuvo tres ingresos al Hospital Argerich del barrio de La Boca. Hasta allí fue llevado por personal policial, tras haberlo encontrado deambulando en estado de confusión y con sangre en la cabeza, producto de golpes que todavía no está claro cómo se originaron. Luego, apareció muerto: su cadáver fue hallado por agentes de Prefectura Naval, el viernes 25 de octubre, en la orilla del Riachuelo.

María del Carmen Salmerón, mamá de la víctima, le contó a PERFIL que viajó desde Tandil junto a su esposo para reconocer el cuerpo pero no pudieron hacerlo porque la jueza interviniente solicitó una nueva autopsia completa, ya que hay muchas dudas en torno a lo que podría haberle pasado. “Mi hijo no se quiso suicidar, a mi hijo lo golpearon muchas veces”, aseguró María. Para ella no es posible que Miguel, como lo llama, se haya tirado al río como señalan algunas de las hipótesis que siguen los investigadores.

Con un ingeniero en sistemas, sus familiares pudieron ingresar a la computadora del joven, donde constataron que se había inscrito de forma anticipada para rendir “Derecho Procesal Administrativo y Personas Jurídicas Privadas”, las dos materias que le quedaban para recibirse.

Su madre sostiene que las autoridades del Hospital Argerich deberán explicar por qué lo dejaron irse todas las veces que ingresó, cuando no se encontraba en condiciones de hacerlo. “Hubo una cadena de negligencias”, entiende María del Carmen. El personal de la institución de salud manifestó en primera instancia que no sabían que César estaba siendo buscado, ya que su último ingreso fue el día 18 y la denuncia por desaparición de persona se realizó el 20, en el Día de la Madre, cuando su familia confirmó que algo había ocurrido ya que nunca había dejado de saludar a su mamá en un día como ese.

María del Carmen Salmerón, mamá del joven de 33 años.

Otro dato que llama la atención es que las autoridades del centro de salud nunca se interesaron por contactar a algún familiar para ponerlos al tanto de su situación, dado que el joven habría ingresado con un estado de confusión.

Últimas horas. Ahora la justicia está investigando cuál fue el hotel en el que se habría hospedado y analizando las cámaras de seguridad de la Ciudad, para poder determinar lo que ocurrió desde que salió de la terminal de Retiro.

Su madre cuenta que le comentaron que es posible que una de las golpizas podría haber ocurrido a la altura del Puente de la Mujer, en Puerto Madero, en un presunto intento de robo pero hasta el momento, son todas hipótesis que faltan constatar. Siguiendo esa pista, la Fiscalía pidió las actuaciones realizadas en la Comisaría Vecinal 1-E de Puerto Madero, donde el joven fue retenido preventivamente y, luego, derivado al Argerich con una contusión en la cabeza.

Mientras tanto, y a la espera de novedades, la familia de Miguel regresó a Tandil. En los próximos días probablemente sean convocados para reconocer el cuerpo de su hijo y tener mayores certezas de lo que llevó a la muerte de Miguel, un verdadero misterio para ellos y también para la Justicia.