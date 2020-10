Relanzan la campaña por el aborto: "sentada nacional" y reunión con Sergio Massa

La discusión sobre el aborto se reavivó en las últimas semanas y en los próximos días se relanza la campaña para la aprobación del proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que enviará el proyecto al Congreso, aunque sin precisar una fecha, este miércoles 28 de octubre se realizará una "sentada nacional" para reclamar el tratamiento urgente de la iniciativa. Además, impulsores de la campaña se reunirán la semana próxima con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La "sentada" de este miércoles es impulsada por la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) en distintos puntos del país. La organización denuncia que "la clandestinidad recarga al sistema de salud". "Es responsabilidad del Estado crear políticas que eviten las muertes, las injusticias sociales fruto de la clandestinidad del aborto y la posibilidad de decidir sin miedo", plantearon en un comunicado.

En la Ciudad de Buenos Aires, la sentada será a las 14 en Callao y Rivadavia, frente al Congreso. El evento también se realizará en:

Mar del Plata: Yrigoyen y Luro a las 11

Córdoba: Plaza de la Intendencia a las 17

Corrientes: Salta y Costanera a las 16

Chaco: Casa de Gobierno a las 18

Chubut: Trelew Tribunales a las 16

Entre Ríos: Paraná, intervención.

Formosa: Plaza San Martín a las 16

Jujuy: Legislatura a las 10

Neuquén: Legislatura a las 18

Mendoza: Legislatura a las 18

Misiones: Cámara de representantes a las 14

Salta: Plaza de la Legislatura a las 18

San Luis: Plaza Pringles a las 16

San Juan: Cámara de Diputados a las 11.30

Santa Fe: Rosario, Sede de Gobierno a las 12

Santiago del Estero: Legislatura a las 9

Tucumán: Casa de Gobierno a las 18

Por su parte, los integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llevarán adelante diferentes acciones e intervenciones y se reunirán la semana próxima con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El encuentro estaba previsto para la tarde de este miércoles, pero fue postergado por el tratamiento del Presupuesto 2021. El titular de la cámara baja también recibirá a representantes de "Unidad Provida", plataforma que agrupa a 150 organizaciones "celestes", según informó la agencia Télam. Ambos encuentros fueron reprogramados para el jueves 5 de noviembre.

"Le trasladaremos la preocupación del movimiento en relación a los tiempos acotados para el tratamiento de la Ley IVE en 2020 y en caso de que se habilite, expresar lo que para nosotras son pisos mínimos para el debate: sin ataques, sin fake news ni desinformación sobre el derecho al aborto", anticiparon desde la Campaña sobre el encuentro.

El Gobierno le responde a la Iglesia por el aborto: "Alberto nunca ocultó su posición"

Además, anticiparon que realizarán "acciones sorpresa" y continuarán con intervenciones "cortas" en la calle, respetando la distancia —evitando "pañuelazos" y movilizaciones masivas por prevención ante la pandemia de coronavirus— para reclamar que el proyecto se debata antes de fin de año.

Si bien sigue sin haber una fecha clara, crecen las versiones de que el proyecto podría ingresar al Congreso en los próximos días. Desde la Campaña se muestran optimistas sobre su aprobación en Diputados, como ocurrió en 2018, antes del rechazo en el Senado. Fuentes de la Campaña dijeron a la agencia Noticias Argentinas que el bando verde tendría un piso de 120 votos positivos, contra 109 ó 110 negativos.

La promesa de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández había prometido el impulso al proyecto de legalización del aborto durante la campaña electoral y lo ratificó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo. Sin embargo, la iniciativa quedó en un segundo plano con el paso de los meses, primero por la pandemia y después por la crisis económica.

El jefe de Estado ratificó este martes 27 de octubre su intención de enviar el proyecto al Congreso, aunque sin precisar una fecha. "Es un compromiso que he tomado y los compromisos los cumplo", dijo Fernández, aunque explicó que con ese tema no se debe "generar un nuevo debate entre los argentinos".

Entrevistado por María O'Donnell en De acá en más (radio Metro), el mandatario advirtió que espera que "no se convierta el aborto en una nueva disputa entre los argentinos" y expresó su deseo que se respete "el debate y a todos los que se pronuncien".

"La legalización del aborto es un compromiso electoral que he asumido y los compromisos yo los cumplo. Estamos trabajando en eso, estoy tratando que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. La legalización del aborto no lo hace obligatorio, el que no quiere que no lo haga", comentó.

