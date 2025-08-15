Ahora Nación le exige a Ciudad que reemplace el puente de Ciudad de la Paz 

Por medio de una nota firmada por Horacio Faggiani —gerente de fiscalización técnica ferroviaria en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)— y dirigida a AUSA —la empresa de Caba encargada de obras viales—, la Nación terció en la controversia que mantiene la Ciudad con amplios grupos de vecinos. ¿El tema? El reemplazo del puente ferroviario de la calle Ciudad de la Paz por una nueva estructura.

Según la nota de la CNRT, “esta comisión ha tomado conocimiento de que, según se indica en algunos artículos, no se ejecutaría el reemplazo del puente existente por una nueva estructura.

Tal decisión, de confirmarse, se apartaría del compromiso asumido por AUSA respecto de la Etapa 2 del plan presentado ante esta autoridad en cumplimiento de la instrucción impartida por el Ministerio de Infraestructura del GCBA”.

El documento nacional recuerda que “el compromiso de AUSA ante la CNRT para intervenir el puente original contemplaba dos etapas claramente definidas:

* Etapa 1: La realización de las tareas de mantenimiento indispensables para la habilitación provisoria del puente para uso exclusivo de vehículos livianos, de carácter estrictamente temporal.

* Etapa 2: La fabricación inmediata en taller y en paralelo de un nuevo puente para el reemplazo definitivo de la estructura provisoriamente reparada.

La autorización otorgada por esta CNRT para ejecutar la Etapa 1 se concedió con la condición explícita de que la Etapa 2 se llevara a cabo de forma inmediata y sin dilaciones, considerando el seguimiento y supervisión de la Línea Mitre, garantizando así la continuidad de las obras y la seguridad ferroviaria.

Cualquier cambio que implique la no concreción del reemplazo definitivo del puente se percibe como incompatible con preservar la seguridad de la operación ferroviaria, máxime cuando existen informes técnicos —públicos y vigentes— que acreditan fallas estructurales graves en el puente actual, el cual ha agotado su vida útil debido a la falta de mantenimiento adecuado y a modificaciones en su uso y servicio”.

La comunicación le requiere a AUSA y al GCBA que confirmen, a la mayor brevedad posible, la ejecución de la Etapa 2 en los términos originalmente aprobados.

Vale recordar que la ciudad ya lanzó la licitación para construir el nuevo puente en Ciudad de la Paz y vías del Mitre, entre las calles Dorrego y Santos Dumont.

El objetivo del proyecto del nuevo puente es reemplazar la estructura actual, que fue reparada en forma provisoria para la circulación exclusiva de autos, motos y peatones. En el futuro puente, aseguran, también podría ser usado por vehículos de mayor porte.