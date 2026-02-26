ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal por irregularidades sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos cosméticos y de cuidado personal tras detectar irregularidades sanitarias en su rotulado y en su inscripción ante el organismo.

La medida fue formalizada mediante las Disposiciones 793/2026 y 802/2026 publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los lotes, presentaciones y canales de venta —incluidas plataformas online— de los productos involucrados.

Productos cosméticos sin registro sanitario

Entre los artículos alcanzados por la prohibición se encuentran tres productos elaborados bajo la denominación Laboratorio Ruefenacht.

Uno de ellos es RUCREM CURATIVA, una crema presentada como cicatrizante y antiséptica que no contaba con inscripción sanitaria ante la ANMAT. Además, el rótulo incluía datos de habilitación que no correspondían al establecimiento que figuraba como elaborador.

En la misma disposición, el organismo también prohibió el RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80, destinado a pieles extremadamente sensibles. Según la verificación oficial, no existían antecedentes de habilitación del laboratorio en el rubro cosmético y el número de legajo informado pertenecía a otro establecimiento.

El tercer producto alcanzado fue ATO-FLEX FORTE, una crema desinflamante indicada para dolores musculares y articulares. En este caso, la ANMAT señaló que no estaba inscripta y que se desconocía el lugar real de elaboración, lo que impide asegurar condiciones adecuadas de calidad, seguridad y trazabilidad.

Riesgos para la salud por información falsa o incompleta

El organismo explicó que la ausencia de registro sanitario o la utilización de datos incorrectos en el rotulado representa un riesgo potencial para los consumidores, ya que impide verificar:

- la procedencia del producto

- su proceso de fabricación

- el cumplimiento de normas de calidad y su evaluación toxicológica

En particular, en productos de uso tópico como cremas o protectores solares, estas irregularidades pueden derivar en reacciones adversas o en la ineficacia del producto frente a su finalidad terapéutica o preventiva.

También retiraron otros productos del mercado

La medida sanitaria no se limitó al rubro cosmético. La ANMAT ordenó además retirar del mercado el desinfectante para agua de piscinas Nataclor OXY Pool, tras detectar rótulos no autorizados, datos de registro incorrectos y discrepancias entre las dosis aprobadas y las informadas al público.

A esto se suma la prohibición del producto Verrugol, considerado una especialidad medicinal que no cuenta con las habilitaciones sanitarias correspondientes.