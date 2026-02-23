ANMAT prohibió dos marcas de alisadores capilares sin registro que podrían contener formaldehído

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de dos marcas de alisadores capilares que no contaban con la debida inscripción sanitaria y que, según se informó oficialmente, podrían contener formaldehído entre sus componentes. Fuentes oficiales revelaron que eran promocionados como tratamientos profesionales, pero carecían de la información obligatoria en su rotulado.

La medida fue comunicada tras detectarse irregularidades en los productos ofrecidos principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, sin datos claros sobre su origen, fabricante o responsable legal en el país.

ANMAT prohibió un reconocido destapacañerías por posible riesgo químico: cuál es y por qué lo retiraron

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con lo consignado por la Agencia de Noticias Argentinas, la disposición fue publicada en el Boletín Oficial luego de que el organismo de control constató que los cosméticos en cuestión no estaban registrados ante la autoridad sanitaria competente, lo que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

ANMAT

En este sentido, ANMAT advirtió “que la ausencia de inscripción implica que no se evaluaron sus fórmulas ni las condiciones de elaboración, almacenamiento y distribución”.

El organismo instó a profesionales de peluquería y centros de estética a constatar que los productos que implementan, estén debidamente inscriptos y autorizados con el fin de cuidar la salud de los usuarios y cumplir con la normativa vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica señaló que podrían contener formaldehído, conocido popularmente como formol, una sustancia cuyo uso en productos cosméticos está estrictamente regulado por sus posibles efectos adversos de salud.

ANMAT prohibió el uso y comercialización de una reconocida pomada mentolada

ANMAT sobre el uso de formol en cosméticos: “Su utilización con fines alisantes está prohibida”

La ANMAT recordó que el formol solo puede emplearse en concentraciones muy bajas y bajo condiciones específicas como conservante, y que “su utilización con fines alisantes está prohibida”.

En procedimientos de alisado térmico, la exposición a vapores de formaldehído puede generar riesgos tanto para quienes aplican el producto como para los clientes, especialmente en ambientes poco ventilados.

ANMAT prohibió dos marcas de alisadores capilares sin registro que podrían contener formaldehído

Qué es el formaldehído

El formaldehído es un compuesto químico incoloro, de olor penetrante, que se utiliza en diversas industrias, entre ellas la fabricación de resinas, desinfectantes y conservantes. En el ámbito cosmético puede emplearse en concentraciones muy bajas como conservante, aunque su uso está estrictamente limitado por la normativa sanitaria debido a sus efectos potencialmente nocivos.

La ANMAT dio de baja dos laboratorios y prohibió la venta de medicamentos de otro: cuáles son y por qué

En tratamientos capilares de alisado, la ANMAT alertó que el formaldehído puede liberarse en forma de vapor cuando el producto es sometido a altas temperaturas con planchas o secadores. La inhalación de esos vapores es la principal vía de riesgo.

PM