ANMAT prohibió el uso y comercialización de una reconocida pomada mentolada

Este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de una pomada mentolada reconocida y utilizada en el país dado sus efectos para combatir diferentes dolencias y enfermedades.

A través de la Disposición 128/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, ANMAT prohibió el uso y venta del ungüento Mentisan, de industria boliviana, luego de que la Dirección de Gestión de Información Técnica no constara su carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

"Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes", se indicó en el documento publicado por el organismo de control.

El ungüento en cuestión es un remedio empleado contra resfríos, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos e incluso para labios rajados, dolores reumáticos, neurálgico y el dolor de cabeza.

Desde ANMAT explicaron que la pomada no cuenta con el registro correspondiente, motivo por el que el Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución recomendó prohibir su uso, distribución y comercialización de todos los lotes y presentaciones del producto hasta que este obtenga las debidas autorizaciones.

Durante la última semana el organismo de control también dio de baja dos laboratorios, ya que una no estaba registrada en el Registro de Especialidades Medicinales y la otra tenía un certificado vencido desde hace nueve años. Además, prohibió la venta de medicamentos de otro.

En concreto, ANMAT constató que el certificado correspondiente de D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A. se encontraba vencido desde 2017, por lo que se le denegó la autorización para seguir operando a la empresa registrada como importadora y exportadora de especialidades medicinales.

En paralelo, el organismo también dispuso la inhabilitación de la empresa Enzima S.A., ya que no contaba con los certificados vigentes inscriptos a su nombre en el REM y le prohibió la comercialización a la firma Dental y Mediquil S.A. argumentando que la compañía operaba fuera de la jurisdicción asignada sin autorización.

AS/fl