Retiran del mercado una leche de fórmula para bebés de Nestlé por posible riesgo sanitario

La empresa Nestlé Argentina S.A. dispuso el retiro voluntario y preventivo del mercado nacional de determinados lotes de leche de fórmula para bebés, tras detectarse la posible presencia de cereulida, una toxina asociada al microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas en su elaboración.

Demandaron a ANMAT por flexibilizar los criterios de la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos

La medida fue comunicada oficialmente por la ANMAT, que coordina acciones con las autoridades sanitarias provinciales para monitorear el retiro efectivo de los productos involucrados en todo el país. Según precisaron las autoridades, se trata de una decisión preventiva, alineada con los protocolos de seguridad alimentaria vigentes, y hasta el momento no se registraron casos confirmados de enfermedad asociados al consumo de estos productos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué es la cereulida y por qué representa un riesgo

El Bacillus cereus es una bacteria ampliamente distribuida en el ambiente, presente en el suelo y el agua, con la capacidad de formar esporas resistentes a condiciones adversas. En determinadas circunstancias, este microorganismo puede producir toxinas, entre ellas la cereulida, responsable de cuadros de intoxicación alimentaria.

La Anmat suspendió a dos laboratorios nacionales por incumplir normas de calidad

De acuerdo con la información difundida por la ANMAT, la bacteria puede generar dos tipos de síndromes clínicos. El síndrome emético se manifiesta principalmente con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de la ingesta del alimento contaminado, mientras que el síndrome diarreico suele aparecer entre ocho y dieciséis horas después del consumo, con síntomas como diarrea, dolor abdominal y fiebre.

Productos y lotes alcanzados por el retiro

El retiro alcanza a fórmulas infantiles destinadas a lactantes, tanto de producción nacional como importadas desde Suiza. Los productos involucrados son:

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO – 400 g

RNE N° 21-114032 / RNPA N° 21-130136

Lotes: 517628872A (vto. 31/12/2026), 524128872A (vto. 28/02/2027), 524728872A (vto. 31/03/2027)

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO – 800 g

RNE N° 21-114032 / RNPA N° 21-130136

Lotes: 517628872A (31/12/2026), 522828872A (28/02/2027), 524128872A (28/02/2027), 528928872A y 528928872B (30/04/2027), 529028872A (30/04/2027), 533228872B y 533328872A (31/05/2027)

Nestlé Alfamino – 400 g (alimento para propósitos médicos específicos)

RNE N° 00-014591 / RNPA N° 079-00-022965

Lote: 51690017Y1 (vto. 30/06/2027)

Recomendaciones a la población y a los comercios

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes tengan en su poder alguno de los lotes mencionados no consumir los productos y comunicarse con la empresa para coordinar su retiro. Nestlé habilitó el teléfono 0800-999-8100 (opción 3) y el correo [email protected] para atender consultas.

ANMAT actualizó el régimen de importación de productos para el cuidado personal

Asimismo, se solicitó a distribuidores y comercios, tanto físicos como virtuales, retirar inmediatamente los productos de la venta y contactar a sus proveedores para cumplir con el procedimiento establecido.

Comunicado de Nestlé tras el retiro de una leche de fórmula

Horas después del anuncio oficial, Nestlé Argentina difundió un comunicado en el que confirmó que, hasta el momento, no existen reportes confirmados de enfermedades asociadas al consumo de los productos alcanzados por el retiro.

“Nestlé está realizando un retiro del mercado voluntario de algunos lotes específicos de sus productos de fórmula infantil NAN 1 Optipro con HMO, en sus presentaciones de 400 g y 800 g, y ALFAMINO de 400 g vendidos en Argentina”, informó la compañía. La empresa explicó que la medida se tomó por precaución ante la posible presencia de cereulida en un ingrediente provisto por un proveedor externo, utilizado en los lotes involucrados.

Desde la firma remarcaron que la decisión responde a un alto estándar de seguridad y calidad, y subrayaron que “todas las demás fórmulas infantiles de Nestlé, así como los lotes no incluidos en este retiro, son seguros para el consumo”.

En el comunicado, la compañía pidió expresamente que los productos alcanzados no sean utilizados para alimentar a los bebés, y solicitó a los consumidores conservarlos y contactarse a los canales oficiales para coordinar su devolución. “Entendemos que esta situación puede generar preocupación y estamos comprometidos a brindar información clara, transparente y acompañamiento durante todo el proceso”, señalaron.

Finalmente, Nestlé expresó sus disculpas “por cualquier preocupación o inconveniente que esta acción pueda ocasionar a padres, cuidadores y clientes”, y reafirmó su compromiso con la seguridad alimentaria y la protección de la salud infantil.

LV / EM