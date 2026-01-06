El Gobierno determinó que Luis Fontana reemplazará a Agustina Bisio en la titularidad de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT). La decisión fue tomada ocho meses después de la alerta por un "desvío de calidad" de un lote de fentanilo contaminado que expuso las irregularidades del organismo regulatorio.

Bisio, extitular del organismo, se encuentra involucrada en la causa abierta por la investigación de la comercialización de ampollas de fentanilo contaminado que habría derivado en cientos de muertes, por lo que el Ministerio de Salud anunció su reemplazo por Fontana, cirujano y exdirector general de una empresa de medicina prepaga.

"Tras la renuncia de Agustina Bisio por motivos personales, el gobierno nacional designó a Luis Fontana como nuevo titular de la ANMAT", señaló la cartera dirigida por Mario Lugones sobre la salida de la exfuncionaria que fue demorada a la espera del resultado de la investigación de responsabilidades administrativas.

Junto a abogados designados, Bisio se reunió en septiembre de 2025 para ampliar su declaración ante la Justicia y fue allí donde hizo referencia a un encuentro "interno" que mantuvo en enero del mismo año con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las empresas responsables de la elaboración de las ampollas de fentanilo.

Del encuentro, el cual no había sido informado hasta el momento, también participó Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de ANMAT, quien fue separada de su cargo un mes antes de la presentación judicial espontánea de la ahora extitular del organismo.

Fontana, nuevo titular de ANMAT, estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en cirugía oncológica. Durante su carrera fue jefe de residentes y cirujano de planta del Instituto de Oncología Ángel Roffo y luego estudió Administración de empresas de Salud, dirección estratégica y sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según detalló La Nación, el nuevo funcionario fue director médico de OSDE entre 1999 y 2018 y luego, entre 2018 y febrero del 2025 ocupó el cargo de director general, puesto que dejó para dedicarse hasta la actualidad a "proyectos personales" y servicios de consultoría.

"Su perfil es eminentemente de gestión y administración, orientado a ordenar el organismo, optimizar recursos y hacer más eficiente la capacidad regulatoria, entendiendo que cada demora burocrática termina afectando a quienes dependen del sistema de salud", argumentaron desde la cartera de Salud sobre la designación.

