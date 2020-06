Aplicación 'Reservá tu tren': cómo funciona y dónde descargarla

Ante el incremento de los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, el Gobierno busca la forma de limitar la circulación de personas y la exposición en lugares de alto tránsito. Después de implementar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH) para poder desplazarse, se busca que aquellos pasajeros que cumplen tareas esenciales puedan viajar de manera segura y respetando el distanciamiento social en el transporte público.

De este modo se lanza la aplicación "Reservá tu tren", desarrollada por Trenes Argentinos, dependiente del Ministerio de Transporte. Esta plataforma permite a aquellos trabajadores esenciales que cuenten con el CUCH puedan reservar su viaje a partir de mañana miércoles 3 de junio. En esta primera etapa, deberán hacerlo quienes utilicen el Ramal Tigre del Ferrocarril Mitre entre las 6 y las 10 de la mañana en sentido a Retiro.

El trámite se podrá realizar con varios días de anticipación y de cuatro maneras diferentes: a través de la app "Reservá tu tren", que se encuentra disponible de manera gratuita en las tiendas para la plataforma Android; llamando al 0800-222-TREN (8736); ingresando en la página de Trenes Argentinos o en Argentina.gob.ar/reservatutren, o por las boleterías. Desde la cartera de Transporte indicaron a PERFIL que ya trabajan para que a la brevedad la plataforma también esté disponible para el sistema IOS.

A partir del lunes 8 de junio va a ser obligatorio contar con esta reserva para viajar en tren

Se puede reservar con hasta 72 horas (3 días) de anticipación y solo se podrá hacer por 3 días corridos en caso de que se repita el viaje todos los días. El pasajero deberá acercarse a su estación de origen con hasta 15 minutos de anticipación con el código QR o el número de reserva que le otorgó el sistema.

En el caso de que el pasajero no pueda o quiera viajar, debe cancelar la reserva de viaje en la sección "Mis Reservas" para dejar el lugar para otra persona. Asimismo, si perdió el tren que tenía reservado, deberá sacar una nueva reserva.

Cabe aclarar que la reserva de viaje es para acceder al transporte y no asegura un asiento, solamente se garantiza un lugar en el tren. El pasajero puede elegir viajar parado o sentado. El sistema emitirá solamente la cantidad de permisos de viaje que tolere la formación en función de las medidas de restricción de ocupación vigentes.

Desde mañana y durante 5 días, aquellos usuarios que no hayan gestionado su reserva, aún podrán viajar de la manera habitual. Sin embargo, a partir del lunes 8 de junio va a ser obligatorio contar con la misma para viajar de 6 a 10 de la mañana, en sentido a Retiro. Los controles estarán a cargo de la Policía Federal.

¿Cómo funciona la aplicación?

El usuario debe ingresar su DNI y Nº de trámite del mismo (como se hacía con el CUCH), elegir la línea de tren, las estaciones de origen y destino y la fecha y hora del viaje. La plataforma brinda los trenes disponibles y, en el caso de que no haya disponibilidad en el servicio seleccionado, el sistema ofrecerá las formaciones anteriores y posteriores.

Una vez seleccionado el tren en el que se desea viajar, se le brindará un código QR y Nº de trámite que será el que se debe presentar antes del ingreso a molinetes al personal que estará asignado a la supervisión de las autorizaciones.

Otras formas de reserva

Si el pasajero no tiene un teléfono inteligente, puede reservar llamando al 0800-222-8736 (TREN), de 5 AM a 1 AM los días hábiles, donde le darán un número de trámite que tendrá que mostrar en la estación origen junto al DNI, tarjeta SUBE y permiso de circulación.

En el caso de hacerlo por la web www.argentina.gob.ar/reservatutren, el funcionamiento es igual que con la aplicación.

B.D.N./FF