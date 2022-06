Aprender 2021: para recuperar saberes, hay que revisar la forma en la que se los enseña

Los dos años que tuvimos de pandemia tuvieron un impacto muy fuerte en la vida de las personas, en la vida de los chicos, en la vida de los docentes. Y, sin duda, ha impactado en los aprendizajes de los estudiantes.

El gobierno nacional dio a conocer los resultados del 82,3% de las y los estudiantes y el 93,3 % de las escuelas de todo el país participaron en Aprender 2021. Las pruebas censales Aprender 2021 midieron los aprendizajes en Lengua y Matemática de los y las estudiantes de sexto grado de todo el país. Los resultados evidencian lo importante que es aprender con otros, aprender a ser y hacer. Es por ello que se observa que en prácticas del lenguaje hay un deterioro en relación con matemáticas.

Resignificando de este modo el rol de la escuela, la importancia de estar en ella con sentido y contar con los recursos para poder aprender. Es por ello que los sectores más vulnerables se encuentran más perjudicados por la falta de recursos y herramientas, y demostrando que no todos los hogares argentinos pueden ofrecer las mismas oportunidades a sus hijos e hijas.

Las pruebas Aprender nos invitan a revalorizar y repensar las formas de enseñar y de aprender. Hoy sabemos que las escuelas tienen que desarrollar capacidades y competencias basadas en contenidos. Y las evaluaciones tienen que medir capacidades, porque si no, no estamos desarrollando aprendizajes significativos.

Es necesario que todos y todas las/los estudiantes tengan igualdad de oportunidades y que ir a la escuela sea ese lugar superador para la vida de todos los estudiantes pero ¿los chicos están aprendiendo significativamente o no? ¿Están aprendiendo para desarrollarse en el futuro? ¿Formamos a los docentes teniendo en cuenta el desarrollo de capacidades y competencias?

Los datos obtenidos de las evaluaciones reafirman que es necesario que las chicas y chicos adquieran competencias para resolver problemas, comprender y explicar un texto, lo que se enseña en la clase. Para eso debe desarrollar una escucha activa como así también ser crítico frente al desafío que se le presenta.

Los resultados revelaron que el 22,3% de estudiantes no comprende lo que lee (en 2018 eran el 7,1%) y el 21,7% solo tiene conocimientos básicos para hacerlo (en 2018 eran el 17,6%). El Observatorio Argentino por la Educación expresa que 7 de cada 10 estudiantes del nivel socioeconómico bajo (71,1%) no llegan a un nivel satisfactorio en comprensión de textos (en 2018 era 41%). Y cuatro de cada diez no alcanzan el nivel básico. Mientras que en el nivel socioeconómico alto los que no alcanzan un nivel satisfactorio son el 21,8%. Es decir, hay 49,3 puntos porcentuales de diferencia entre chicos y chicas en situación de pobreza con problemas en Lengua, respecto a los y las estudiantes del nivel socioeconómico alto. Pone de manifiesto las desigualdades que existen en el mismo sistema educativo, situación que no debería suceder. Vale la pena recordar que el sistema educativo de cada una de las 24 jurisdicción depende en gran medida de las políticas y el presupuesto que cada una destina.

El ministro Jaime Perczyk expresó las acciones realizadas hasta el momento como ejemplo la distribución de más de ocho millones de libros de Lengua y Matemática y las entregas de las computadoras reactivando el plan Conectar Igualdad para todas las alumnas y todos los alumnos de escuelas primarias.

La realidad visibilizada en Aprender 2021 exige que las políticas públicas se realicen de manera conjunta para recuperar saberes pero ante todo hay que reformular las formas de enseñar, aprender y evaluar en la escuela.

En números

◆ Los resultados por nivel socioeconómico muestran que la brecha se expandió en comparación con 2018. Entre los alumnos de estrato alto, el 78,2% logra un buen desempeño en Lengua y el 74,5% en Matemática.

◆ Una disminución en los resultados en ambas áreas respecto de 2018. En Lengua, la baja es de 19,3%; y en Matemática el desempeño bajó 2,6%.

◆ El rendimiento de alumnos en escuelas privadas supera al de las escuelas estatales.

*Especialista en educación.