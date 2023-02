Así funciona la nueva app que une mascotas con cuidadores

La época de vacaciones genera en los propietarios de mascotas una disyuntiva de difícil solución: si llevarlas o no. En caso de no poder hacerlo, las dudas surgen con quién dejarlas, adónde llevarlas, o si es conveniente sacarlas de su “hábitat natural”, es decir, de su casa.

Atentos a esta situación, tres emprendedores argentinos desarrollaron una aplicación que permite conectar personas que necesitan encontrar quién cuide de su mascota con otras que se ofrecen como cuidadoras responsables. Es decir, una solución rápida y segura al momento de irse de vacaciones y no tener con quién dejar a los animales.

“Además de ser amigos, tenemos un perfil emprendedor y decidimos dar una solución tecnológica a un problema común para mucha gente, que es dónde dejar las mascotas cuando nos vamos de vacaciones. El compromiso es que las personas estén seguras y que los animales se sientan como en su casa. Por eso verificamos cada perfil y acompañamos el proceso de principio a fin”, contó Javier Pérez Meisegeier, uno de los creadores de la aplicación junto con Marcos De Cristóbal y Alan Tenembaum.

Esta aplicacion que une a los dueños de mascotas y los ciudadores se llama Mascoters y ya cuenta con más de 8 mil usuarios.

En un futuro, los fundadores de la app apuntan a brindar un servicio integral para las mascotas.

La app fue lanzada a fines de 2022 y está disponible en toda la Argentina para sistemas operativos Android y iOS. Se trata, en definitiva, de un sistema que ofrece tranquilidad para los dueños y seguridad para las mascotas, ya que cuenta con garantía y un equipo de cuidadores capacitados.

Marina Despósito vive en Recoleta y tenía que dejar a su perro por tres días porque se iba de viaje y no la convencían las guarderías caninas, “porque Moro hace vida de niño”, aseguró entre risas. “Él es mi familia y quería dar con alguien que lo cuide igual que yo. En la app encontré a Gabriela, tuve un encuentro previo con ella y su perro, porque quería ver cómo interactuaban, y me encantó. Moro toma una mediación cada 12 horas, se sube a la cama, sale tres, cuatro veces por día, y ella y su familia me dieron muchísima tranquilidad porque me mandaban fotos todo el tiempo”, indicó la joven, en su charla con PERFIL.

Del otro lado del mostrador, Deinnis Mendoza contó que por su fanatismo por las mascotas se sumó como cuidador. “Siempre hice tránsito, pero me costaba el desapego. Por este motivo, cuando vi la posibilidad de cuidarlos por un período corto, me interesó la idea y me sumé. Además, es una forma de hacer algo de dinero para aportar a las asociaciones que ayudan a los animales”, aseguró el joven.

Una vez creada la cuenta, los interesados pueden filtrar por zona geográfica, fecha, tipo y tamaño del animal, y elegir si prefieren que el servicio se concrete en su hogar o en la casa del cuidador. Asimismo, pueden sumar toda la información que consideren relevante como, por ejemplo, indicaciones alimentarias o cuidados particulares que requiera la mascota. Una vez enviada la solicitud, el mascoter puede aceptarla o rechazarla.

El servicio por cuidador cuesta $ 1.000 por día, e incluye una garantía por gastos veterinarios. Mientras que el alimento debe ser provisto por el dueño.