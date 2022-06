Bambi era la película preferida de Disney, porque Bambi era él

Bambi fue la quinta película animada de Walt Disney y era su favorita. Se estrenó en 1942, hace exactamente 80 años.

Sin embargo, hoy no es noticia Bambi solamente por sus 80 años. Otro hito ronda detrás de la historia del ciervito que perdió a su mamá, sobrevivió y creció hasta convertirse en el Príncipe del Bosque. Y es el de su auténtico creador.

En efecto, Felix Salten, un húngaro que había nacido en Budapest, escribió Bambi, historia de una vida en el bosque ("Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"), en 1922, hace exactamente 100 años. Un año más tarde, Félix Salten la publicó en Berlín, con el sello Ullstein Verlag.

Whittaker Chambers la tradujo al inglés en 1928 y, un año después, Walt Disney compró un volumen de la primera edición publicada por Simon & Schuster.

Mickey Mouse también estuvo detrás de la creación de Bambi.

Podríamos decir que “apenas la leyó Walt Disney quedó fascinado”, y la historia cerraría perfecto, pero no fue exactamente así. En su momento, el libro no pasó inadvertido para Walt Disney, pero lo dejó dormir.

“Cuando leí el libro de Salten, me entusiasmaron las posibilidades de los animales, lo que podríamos hacer con ellos”, rebobinó Walt Disney varios años después, perdido en el almanaque de su historia personal.

Bambi no se le ocurrió a Disney

No fue Walt Disney a quien se le ocurrió llevar la historia al cine, sino Sidney Franklin, el director de cine de la Metro Goldwyn Mayer. El y no Disney, compró los derechos de la realización cinematográfica del libro en 1933 (US$ 5.000), pero cuando le puso manos al asunto se dio cuenta de que pensar en un casting de animales sería demasiado desafiante.

Sidney Franklin llamó a Disney dos años más tarde y le ofreció hacerlo. Se la dejó en bandeja. Desde luego, Sidney fue “asesor” del proyecto durante tres años y medio y una mención especial se lo retribuye en los créditos del film animado que se estrenó en 1942. Franklin realmente creía que sólo un film animado podría dar vida a una historia tan tierna.

La edición original de la obra de Felix Salten que Walt Disney llevó al cine.

La historia de Salten habla de un corzo, no de un ciervito, pero no es esa la mayor diferencia entre la versión de Disney y el libro original. Salten escribió su libro para un público adulto de posguerra y hablaba de dos amenazas: “El” y “Los Otros”; ambos eran una amenaza omnipresente, en la ficción y en la vida real.

Como sucedió entre los expresionistas alemanes, Felix Salten también olfateó el terror que se cernía sobre Europa.

Felix Salten –cuyo verdadero nombre era Siegmund Salzmann- era judío y su familia, aun antes de ser perseguida por los nazis, atravesó varias penurias económicas. Tantas, que el joven Siegmund tuvo que dejar la escuela y trabajar en una agencia de seguros para ayudar. Sin embargo, su talento como escritor le fue abriendo puertas y pronto empezó a publicar sus obras en Viena.

Felix Salten, un judío nacido en Hungría que lamentaba que sólo se hiciera internacionalmente por su obra de Bambi.

Entre ellas, hay muy pocas fábulas (a Salten le fastidiaba que se hubiera hecho famoso por una fábula de Disney), porque lo que más le gustaba era escribir poemas, guiones, novelas cortas, críticas de arte, textos de viajes, ensayos, libretos para operetas y, vaya sorpresa, los obscenos relatos autobiográficos de una prostituta de su tiempo, volcados en la novela erótica Josefine Mutzenbacher (1906).

Bambi, la película favorita de Disney

El psicoanalista Bruno Bettelheim, autor de Psicoanálisis de los cuentos de hadas subrayó el carácter sanador de los cuentos infantiles tradicionales (Caperucita, Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel, etc) y en todos ellos hay, entre varias tristezas y espantos, una orfandad que sanará con desafíos y superación personal. En esta lista debería incluirse a Bambi.

En Bambi y muchas de las producciones animadas de Disney, las figuras paterna y/o materna están ausentes, desdibujadas como personajes secundarios o sencillamente se mueren delante de los ojos de los espectadores.

La compañía sostuvo ese criterio de Walt Dinsey, su fundador, aún después de su fallecimiento el 15 de diciembre de 1966, cuando tenía 65 años.

Bambi pierde a su madre por culpa de un cazador: el bosque está lleno de peligros; la vida también.

Pinocho (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), El libro de la Selva (1967), La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991) y El Rey León (1994) son algunos de esos ejemplos de “matricidio” o ausencia de la mamá en el universo familiar que se representa y que, no azarosamente, apunta al público infantil.

La madre de Walt Disney, Flora, murió el 26 de noviembre de 1938, luego del éxito de Blanca Nieves y los Siete Enanitos y durante la producción de Pinocho, que resultó un fracaso. Don Hahn, productor de la compañía Disney, dijo en que “Disney estaba hechizado por la pérdida de su madre”.

Disney era Bambi



“La idea de que él contribuyó a la muerte de su madre fue realmente trágica. Si usted investiga, puede leer al respecto. No es un secreto dentro de la familia, pero es una tragedia sobre la que es muy difícil conversar. Esto ayuda a entender al hombre un poco más”, abundó el productor.

Walt Disney envió varios fotógrafos a recorrer Maine, Oregon, California, etc y traer imágenes de fauna salvaje.

Cuando Walt Diseny comenzó a ganar dinero, compró una pequeña casa para sus padres. El horno funcionaba mal y el hijo lo hizo arreglar. Sin embargo, cuando sus padres se mudaron, hubo una fuga de gas y cuando la empleada doméstica llegó a la vivienda la mañana del 26 de noviembre de 1938, encontró al matrimonio desvanecido. Los sacó al jardín y llamó a una emergencia médica. El padre fue hospitalizado, pero la madre de Walt no sobrevivió.

Bambi un mito universal



“El héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales; el héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva; el héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes”, escribió Joseph Campbell en El viaje del héroe.

La de Joseph Campbell no es sino una explicación más moderna y abarcadora de los célebres mitemas del ruso Vladimir Propp, que se había tomado el trabajo de analizar el folklore y la mitología de varias sociedades en diversas épocas.

Walt Disney había leído la traducción al inglés publicada en 1929, pero en ese momento la dejó pasar...

En todas ellas encontró Vladimir Propp una constante: el niño olvidado e insignificante de pronto tiene entre manos un desafío que pone a prueba su valentía. Luego de un sinfín de pruebas y dificultades, que atraviesa exitosamente, regresará a casa, consagrado como héroe, o al menos como adulto.

Donald Hahn, productor de Walt Disney Company dice lo mismo respecto al shock traumático que causa el hecho de que, a poco de comenzar la película Bambi, un cazador le arrebate lo más preciado, su madre:

“Una razón es práctica porque las películas tienen una duración de 80 o 90 minutos, y las películas de Disney se tratan de crecer. Se trata de ese día de tu vida en el que tienes que aceptar la responsabilidad. En resumen, es mucho más rápido que los personajes crezcan cuando golpeas a sus padres. La madre de Bambi es asesinada, por lo que tiene que crecer”, explica Donald Hahn.

Detrás de los grandes personajes de Disney hay un padre ausente o una madre que murió.

Lo que Walt Disney aprendió con Bambi

Cuando Walt Disney dio por concluida Blancanieves y los siete enanitos (1937), se dio cuenta de que su equipo de animadores no había desarrollado aún toda la poesía y sofisticación que quería lograr con una película animada. Eso mejoró con Pinocho, pero Bambi fue para él, superior: “Teníamos cierto respeto y admiración por este clásico, decidí entonces que mis artistas tenían que volver a la escuela para aprender lo que no se aprende en la educación artística formal. Esto es, la anatomía animal, y más allá, la locomoción animal. Los hice entrenar especialmente para esto”, comentó el creador.

Y tomó varias decisiones:

• Disney designó a cinco de sus nueve dibujantes estrella para crear a Bambi en papel. Les llevó 3 años.

• Todo el bosque y el mundo salvaje representado en Bambi es el de Seal Island, Beaver Valley y Nature’s Half Acre.

• Para asistir a sus artistas, Walt Disney no sólo llevó a su estudio animales vivos para que sus dibujantes los tuvieran delante de sus ojos al dibujarlos sino también encomendó al fotógrafo y artista Maurice “Jake” Day que tomara fotos de los bosques de Maine en diferentes estaciones, para que sean un referente y una inspiración para sus dibujantes. Day entregó 500 imágenes en blanco y negro y otro tanto en diapositivas color en las que asomaban nubes en formación, la caída de los copos de nieve, patrones de troncos de árboles, animales de toda índola e innumerables maravillas naturales.

• A otro equipo le encomendó recorrer California, Oregon y Washington para tomar más fotos e incluso grabarlo en fílmico. Muchos de estos materiales fueron editados y se conocieron en diversas entregas de Walt’s True Life Adventures, a partir de 1948.

• En Bambi sólo se dicen 950 palabras. “Estábamos ahorrando palabras porque queríamos que la acción y la música las dijeran”, explicó Walt Disney tiempo después.

• Por esa razón, un coro de 40 voces canta canciones y logra efectos corales extraordinarios. “Tienes que contar esto con música… si efectivamente tienes un maravilloso nivel musical sumará grandeza a las imágenes”, sostenía Disney.

• También Mickey Mouse estuvo detrás de la creación de Bambi. Para una escena de los conejos escuchando a Tambor en el bosque, necesitaban risas infantiles. A Disney se le ocurrió organizar “una proyección especial” de Mickey Mouse en un estudio de grabación. Ocultaron micrófonos y grabaron las risas espontáneas de los mini espectadores.

Walt Disney dio permanentemente un mensaje de superación del dolor y la adversidad, como camino para alcanar los sueños.

• In 1944, pero sólo por un año, Walt Disney permitió que el Servicio Forestal de los Estados Unidos utilizara los personajes de Bambi y sus amigos del bosque en una campaña de prevención para evitar fuego en los bosques.

• En 2011, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos incorporó la película Bambi al Registro Nacional de Films que deben ser preservados como tesoro cultural, artístico e histórico.

• “Bambi se lanzó originalmente, una obra maestra del arte animado, pero falló en encontrar una audiencia. Sin embargo su reesetreno en 1957, demostró que hay algo en Bambi que yo creo que durará mucho tiempo”, opinó Walt Disney.

“Pienso que en 1942 lanzamos una película y había una guerra, y a nadie le importó mucho la vida amorosa de un ciervo… Es gratificante saber que Bambi finalmente lo logró”, continuó su creador, a sabiendas de las lágrimas que él también derramó, como su criatura. En el reestreno, recaudó US$ 2 millones de ganancias netas.