El bar Florería Atlántico, elegido tercero entre los mejores del mundo

Florería Atlántico, el bar del barrio de Retiro creado en 2013 por el bartender Tato Giovannoni y Aline Vargas, fue elegido en el tercer puesto entre los 50 mejores bares del planeta, de acuerdo The World’s 50 Best Bars (Los mejores 50 bares del mundo). El local, que se encuentra en la calle Arroyo 872, ya había sido elegido en el puesto 14 de esa misma lista, en 2018.

“La premisa de Florería Atlántico es celebrar lo bueno y lo mejor de Argentina”, dice la crítica de The World’s 50 Best Bars, y suma que “lejos de ser una copia de otro concepto internacional, tiene su propio camino”. “Una oda a su país, a sus productos y a su gente”, finaliza.

Los premios The World’s 50 Best Bars pertenecen y son organizados por William Reed Business Media, grupo responsable de los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo (The World’s 50 Best Restaurants). Las clasificaciones se basan en la votación de 505 expertos críticos de cócteles, barmans y aficionados a los cócteles en 55 países.

"Traemos historias en destilados hechos con nuestras manos y botellas abiertas para amigos y extraños", dice la descripción del bar.

“Somos los que amamos el vino y los cócteles, el mar y el fuego, las flores y la música, las ciudades y sus puertos, la recoleta elegante y el sur reo, los monstruos míticos y las leyendas por descubrir”, dice la descripción del lugar en su página web.

Flores de estación, vinos y tragos se pueden conseguir en Florería Atlántico. Foto: Facebook Florería Atlántico.

“Somos Aline Vargas y Renato Giovannoni. Traemos historias en hoteles, bares y barras, en Brasil y Argentina, en viajes por el mundo y en nuestra amada Buenos Aires, en campos y bodegas, en noches de copas y degustaciones a ciegas, en destilados hechos con nuestras manos y botellas abiertas para amigos y extraños”, resume.

Florería Atlántico, el bar elegido en el puesto tres entre los mejores del mundo. Foto:Facebook Florería Atlántico.

En diálogo con PERFIL en 2016, Tato Giovannoni, creador de Florería Atlántico, habló sobre la preparación de cócteles y recomendó “no utilizar muchos ingredientes ni abusar de los destilados”, y destacó “encontrar un equilibrio donde un producto no supere al otro y convivan en armonía”.

En la tienda, además de poder acercarse a desgustar, se puede conseguir una amplia selección de flores de estación, y todos los vinos de la carta del restaurant. Además, ofrecen libros y productos seleccionados de gastronomía.

En el ranking de los mejores 50 bares, además, hay otro bar argentino: se trata de Presidente, ubicado en Av. Pres. Manuel Quintana 188, en la ciudad de Buenos Aires. El lugar, definido por la crítica como "un lugar de glamour para fashionistas nocturnos", fue seleccionado en el puesto 33.

A.G./FeL