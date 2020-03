Habló otra víctima de Naim Vera: "Me da terror pensar qué me hubiese hecho a mí"

Fernanda fue compañera de colegio de Naim Vera, el joven que mató de forma brutal a Brenda Micaela Gordillo en Catamarca. A través de sus redes sociales, la joven reveló el sometimiento que le hizo vivir el femicida junto a otro chico mientras estaban en el secundario. “Mis compañeros, mis profesores y todos saben lo machistas que fueron conmigo; me denigraron, me decían puta delante de quien sea, me gritaban desde el auto en la calle”, contó.

Por aquellos años, Fernanda tuvo que dejar la escuela y mudarse de Catamarca debido al constante maltrato que recibía. En sus redes explicó que hoy vive en Australia y que no se relaciona “con casi nadie” de la provincia. "Nadie puede creer lo que hizo Naim Vera, pero yo sí, y ahora que asesinó a alguien pensé que era momento de hablar, se me pone la piel de gallina pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí", dijo.

En este marco, la chica agregó: "No quiero ser víctima, ya pasó, ya está superado, quiero que sepan lo que es, no fue bullying, fue machismo". Tras esto, publicó una foto junto al mensaje de "Naim Vera asesino" y concluyó: "Me da terror pensar qué me hubiese hecho a mí que me odiaba".

Días atrás, un amigo de Vera también relató que el asesino le había confesado que tenía planeado contratar a un sicario para terminar con la vida de Brenda Micaela Gordillo en Catamarca, que había conocido hacía poco. Los investigadores del caso creen entonces que el joven detenido había planificado el crimen ya que le había contado a sus amigos que quería contratar a "alguien" para matarla, y aseguraron que hay vecinos que vieron al sospechoso en el momento en que, se supone, calcinaba a la víctima sobre una parrilla.

Los macabros detalles de la autopsia que revelan cómo Naim Vera mató a Brenda Micaela Gordillo

Si bien la indagatoria de Naim estaba pautada para el martes, fue postergada para este miércoles 4 de marzo a pedido de su defensora oficial, Annalise Medina, quien presentó un escrito para demorar la medida por 24 horas. En ese marco, el abogado de la familia de la víctima, Pedro Vélez, sostuvo que le "llama la atención la frialdad" de Vera para cometer el hecho y explicó que pedirá a la Justicia que se le impute como agravante el femicidio y la alevosía, pero también la premeditación, según consignó la agencia de noticias Télam.

"Amigos de Vera ya han dado cuenta que tenía la intención de matarla, al parecer había dicho que la iba a matar o que iba a buscar alguien para que la mate. Nosotros entendemos que el hecho ya estaba premeditado", sentenció el letrado. Luego subrayó que existen vecinos de la casa donde se cree que el acusado calcinó el cadáver de Brenda que aseguraron a los investigadores haber visto una llama que "salía por arriba de la chimenea de la parrilla".

El caso. El crimen de Gordillo ocurrió el domingo 1 de marzo entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento tipo dúplex, situado en la calle Ayacucho norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, propiedad de la familia de Vera. En ese sitio, que no era la vivienda familiar sino un inmueble aparentemente que tenían para alquilar, comenzó una violenta discusión que terminó en femicidio.

De acuerdo al relato de los voceros, el hecho se descubrió recién el domingo por la tarde, cuando Vera se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había discutido con la chica y ella murió al caer por la escalera. Luego, el femicida contó que decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a la vera de la ruta provincial 4, a la altura de la quebrada del río "El Tala". Después le contó lo ocurrido a sus padres y se entregó a las autoridades.

