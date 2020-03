Naim Vera, el joven que confesó el asesinato de su novia, Brenda Micaela Gordillo, fue meticuloso en el femicidio: la asfixió con un trapo, y tras descuartizar su cuerpo y quemarlo en una parrilla para luego esparcirlo en distintos lugares. Por último, el acusado limpió totalmente la escena del crimen, el departamento que compartía la pareja en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Según la investigación realizada hasta el momento, el joven de 19 años actuó con una macabra frialdad y realizó varias maniobras para intentar cubrir el femicidio que cometió. La autposia, que culminó en la madrugada de este lunes 2 de marzo, también reveló que la joven "no estaba embarazada" como había trascendido en un inicio.



La forma en la que murió la joven se desprende de la autopsia realizada en su cuerpo, mientras que las pericias en el departamento situado en Maestro Quiroga 60 indican la mecánica de intentar cubrir el cuerpo. Vera fue imputado del delito de "homicidio agravado por femicidio" y en las próximas horas iba a ser indagado por el fiscal Hugo Costilla.



Según los detalles de la investigación difundidas por el diario El Ancasti, tras el brutal asesinato cometido en la madrugada del domingo 1 de marzo y luego de esparcir los restos de su novia, el joven volvió al departamento para limpiarlo en forma profunda. Las dos hipótesis consisten, por un lado en que le cortó al cuerpo de la chica que tenía 24 años los brazos y las piernas e intentó asar una parte en una parrilla, pero se quedó sin leña y decidió esparcir los restos.



En una caja puso el cráneo y el torso, mientras que en una canasta colocó las extremidades, para luego repartirlas entre un contenedor y la banquina de la ruta 11. La otra teoría señala que envolvió el cuerpo en una frazada, lo colocó arriba de la parrilla, y el mismo se desmembró como producto del calor.

La marcha en Catamarca pidiendo justicia por Brenda Micaela Gordillo.

Después, el asesino confesó el crimen a un amigo, el cual no le creyó y se comunicó con un primo de Vera, el cual finalmente le avisó al padre lo que había ocurrido y éste decidió llevarlo de inmediato ante la Policía provincial.



Este lunes, cientos de personas participaron en una marcha convocada por familiares y amigos de la chica para pedir justicia. "Brenda necesita justicia, la necesitamos todos, Catamarca y el país. Si no hay justicia, no hay nada", expresó en la ocasión Iván, hermano de la joven asesinada.

