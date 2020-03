El acusado de incinerar a su novia en Catamarca: "Me mato yo o la mayo a ella"

Brenda Micaela Gordillo, de 24 años, fue asfixiada, quemada en una parrilla y sus restos fueron abandonados a la vera de una ruta catamarqueña. Por el femicidio fue detenido su novio Naim Vera, de 19, quien se entregó a la policía. Días atrás, el joven le habría dicho a un amigo: "Me mato yo o la mato a ella", en relación al presunto embarazo de Brenda.

Según consignó Infobae en base a la declaración de un testigo, amigo de Vera, el joven “le había contado que la chica le había dicho que estaba embarazada”. “Incluso ella le había mandado una foto de un test de embarazo y hasta unos estudios a su nombre. Naim se había puesto muy nervioso. Hace algunos días me dijo: ‘Me mato yo o la mato a ella’”, relató ante la Justicia.

“Yo le dije que estaba loco, que no se mande ninguna cagada. Incluso me pidió plata pero no le di. Jamás pensé que podía pasar algo así”, dijo el amigo del ahora detenido por el femicidio. Se estima que será indagado en las próximas horas por la Justicia.

En la mañana siguiente al crimen, Naim Vera fue a la casa de su amigo a contarle lo sucedido: “Me tocó el timbre muy temprano, yo estaba durmiendo. Me dijo “La cague, la maté”. No entendía nada, nunca imaginé algo así por como era el, súper tranquilo. Lo mandé a cagar y le dije que se vaya a dormir”, detalló el joven.

El hecho sucedió el domingo 1 de marzo entre las 4 y 8 de la mañana, en un departamento situado en la calle Ayacucho norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, donde se encontraban Brenda Micaela Gordillo junto a Naim, hijo de un reconocido cirujano de la provincia.

Aparentemente, se cree que hubo una discusión entre ambos. Luego de asfixiarla con un pañuelo, Vera quiso descartar el cuerpo: primero lo envolvió en una frazada y lo prendió fuego en la parrilla. Como no se consumía del todo, metió los restos dentro de bolsas y cajas.

A las bolsas las arrojó en uno de los contenedores en la puerta del edificio, mientras que la caja la llevó hasta el kilómetro 11 de la ruta 4, en una zona llamada La Quebrada, donde enterró esos restos. Después de esto, le confesó a un amigo lo que había hecho y luego a sus propios padres, quienes lo llevaron ante la Brigada de Investigaciones de la Policía local donde se entregó a las autoridades.

De acuerdo al relato de las fuentes judiciales, el joven se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había mantenido una violenta discusión con Gordillo, en medio de la cual ella murió al caer por unas escaleras.

Sin embargo, esto sería desmentido luego por Iván, hermano de la joven, quien aseguró que la autopsia realizada al cuerpo de la joven de 24 años indica que Brenda fue asfixiada, y que además no estaba embarazada. Iván sostuvo que "no hay indicios" de que lo que dijo Vera en sus primeras declaraciones sea cierto.

También resaltó que se presentó en la justicia con su padre y un abogado "como si nada, como si hubiera atropellado a un perro". "Hizo lo peor, es indefendible. No puede haber perdón para esta persona", expresó en declaraciones al canal Todo Noticias.

Respecto de las versiones de un supuesto embarazo, de acuerdo a información del mencionado medio, la autopsia mostró que Brenda no estaba embarazada, y detalló además por un problema en el útero no podía estarlo, según observaron los investigadores. En la autopsia se evidenciaron además lesiones defensivas de la joven, tales como arañazos o raspones.

AG / DS