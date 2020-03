Encuentran asesinada a una nena de 8 años en Lobos y detienen a su primo de 22

Una nena de ocho años fue encontrada muerta la madrugada de este lunes 2 de marzo en una casa de la localidad bonaerense de Lobos, en la que vive un primo de la menor, un joven de 22 que fue detenido como sospechoso de haberla matado. Ahora investigan si el hombre abusaba de ella.

El cadáver de la chica fue hallado enterrado en una vivienda situada en Hipólito Yrigoyen al 1200, de esa localidad, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El sospechoso, identificado como Sergio Oliveira, fue encontrado en una vivienda de la localidad vecina de Roque Pérez y arrestado en el transcurso de la mañana.

Las primeras versiones indican que la madre de la nena le habría dado permiso a su sobrino para que lleve a su hija al hogar con la intención de que diera un paseo. Sin embargo, al notar que se hizo tarde y no volvían, la mujer decidió hacer la denuncia.

Cuando los oficiales lograron ingresar al domicilio de la avenida Hipólito Yrigoyen 1298 y revisaron el espacio fue que encontraron el cadáver de la víctima con signos de incineración. "La mamá llamó a las 2 de la mañana al servicio del SAME con un estado de crisis nerviosa y todo lo que sucedió después termino dando con este hombre, Sergio Ramón Oliveira"

"Él reconoció el hecho ante la Policía de Roque Pérez, frente a ellos dijo 'se me fue de las manos, no quise matarla'. De este modo reconoció la autoría del hecho. Esto ocurrió en las últimas horas del domingo, y al parecer el joven no tendría antecedentes", explicó el periodista de Lobos, Fernando Parodi, en declaraciones al canal de noticias C5N. "El caso causó mucha conmoción porque venimos de casos muy seguidos, situaciones complejas que no sabemos nunca en qué terminan", agregó el cronista.

El caso quedó a cargo de la fiscal Patricia Hortel, que ordenó el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial ciudad de La Plata, para que sea sometido a una autopsia y se determine la causa de la muerte.

