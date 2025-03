Anunciaron que en dos meses se inicia la licitación para construir una nueva línea de subte

Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires anunciaron ayer el “pronto” inicio de la obra del subte F. Se trata de una línea que uniría los barrios de Barracas con Palermo. En este anuncio de llamado a licitación, Jorge Macri también se refirió a la inminente del Trambus, un híbrido colectivo–tren eléctrico y con gran capacidad de transportar pasajeros. Los expertos y la oposición reflexionaron sobre este tema de movilidad.

“El anuncio de Macri indicó que “en los próximos sesenta días el Ministerio de Infraestructura publicará la información y las condiciones para que las empresas interesadas puedan presentarse en la licitación nacional e internacional que será lanzada en junio, con vistas a iniciar la obra en 2026. La línea comenzará a funcionar en 2031”.

En ese punto, el secreto para poder cumplir es la disponibilidad de los fondos para sostener el proyecto. Desde el Ministerio de Infraestructura le explicaron a PERFIL que “para arrancar la obra, o sea, para este año, tenemos fondos propios de la Ciudad. Obviamente, es una inversión de cerca de mil millones de dólares y, en algún momento, habrá que conseguir financiamiento internacional”.

La ingeniería financiera incluye “publicar el llamado a “Manifestación de Interés” en 60 días, que es para decirles a las empresas, bancos y organismos que acerquen propuestas”. Desde el gobierno creen que va a haber un número significativo de entidades financieras interesadas en aportar estos fondos. Por otra parte, una obra de semejante envergadura y monto deberá atravesar el OK de la Legislatura de CABA.

De concretarse, sería la mayor obra de infraestructura del país y tendría un rol clave en la conectividad porteña. Es que, una vez finalizada, unirá todas las líneas de subte y el ferrocarril Roca, hilando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

Está previsto hacerla en dos partes. El primer tramo serán seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. Y el segundo de cinco, para tener un total de once con un recorrido de nueve kilómetros.



Opiniones

“La creación de la línea F y otras establecidas en la ley 670 fueron aprobadas por la Legislatura en 2001. O sea, es un proceso que ya lleva un cuarto de siglo en danza”, le recordó a PERFIL Federico Poore, magíster en Economía Urbana. Y este experto en temáticas de urbanismo y calidad de vida agregó: “en el caso puntual de la “F”, el GCBA -en particular la gestión PRO y sus diferentes referentes- ya la habían anunciado al menos cuatro veces”.

Según Poore, la clave para entender la seriedad del anuncio es analizar qué tan avanzados están los estudios de ingeniería que eran responsabilidad de SBASE. “Así podremos terminar de entender si este lanzamiento es consecuencia de una planificación cuidadosa o tiene más que ver con un apuro electoral”.

El experto recordó que esta idea no había formado parte de las promesas de campaña de Macri, porque decía que si la economía se estabilizaba, recién en la segunda mitad de su mandato podía comenzar a pensar en hacer subtes.

Para la ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, esta gestión hace más de 15 años viene prometiendo la construcción de nuevas líneas de subte sin cumplir sus promesas. “Por lo tanto, tenemos desconfianza de que se concrete”, le dijo la experta a PERFIL. “Ya el anuncio denota improvisación a la hora de gestionar y tiene principalmente un fin electoralista. En cárteles electrónicos ya se anuncia la F como una realidad, cuando “en teoría” la obra comenzaría dentro de un año y medio y aún no cuenta ni con el permiso ambiental ni conocemos los pliegos”.

Por su parte, el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, le aseguró a este diario que: “desde 2016, se postergó la licitación de los estudios técnicos y de ingeniería para la "F" al menos 16 veces. Y nos resulta llamativo que liciten la construcción sin estos estudios. Además, el kilómetro de subte con material rodante, históricamente y siguiendo los precios internacionales, cuesta entre 75 y 100 millones de dólares. Nos asombra que el anuncio diga que -por 5 kilómetros- el valor será de 1.050 millones de dólares, es decir, 200 millones por Km”.



Promesa pasada

El anuncio no pasó desapercibido para la oposición, que se dio el lujo de recordarle al Jefe de Gobierno que esta obra es promesa añeja. Leandro Santoro, dirigente del peronismo porteño, posteó un video en X recordando que “esta promesa la viene haciendo el PRO desde hace veinte años”. Y publicó un compaginado de reels de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el propio Jorge Macri anunciando la F en 2007, 2019 y 2022. “Ninguno cumplió y ahora lo promete Jorge Macri por cuarta vez”, recordó Santoro.

El legislador de Unión por la Patria no se privó de recordar que el PRO gobierna la ciudad desde hace 18 años y que este medio hoy tiene problemas serios, desde la falta de limpieza a estaciones inundadas durante las tormentas. “Aparte, muchas escaleras mecánicas no funcionan y varias estaciones no cuentan con accesibilidad para discapacitados”.

Por su parte, en el anuncio, Jorge Macri dejó asentado que “en nuestro primer año de gestión, además de tener el menor nivel de deuda de los últimos 12 años, logramos un superávit del 3,9%". Y por eso esta obra, que será el legado más importante que podamos dejarle a la Ciudad.

La “F” en números

▪ 307 mil. Es la demanda estimada de pasajeros diarios.

▪ 2026. El inicio de la obra.

▪ 14. La cantidad de trenes

▪ 7. Los barrios por donde pasa

▪ 11. La cantidad de estaciones.

▪ 9. Los kilómetros del recorrido

▪ 8. La cantidad de conexiones

▪ 1850. Los millones de dólares de inversión total