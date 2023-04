Carlos Maslatón fue protagonista de una nueva polémica luego de haber publicado en redes sociales el salario que gana en el programa Duro de Domar, ciclo que se emite por C5N. “Culturalmente queda bien presentarse como pobre”, se defendió. Hubo críticas de periodistas.

El abogado que contaba billetes de mil pesos durante la cuarentena y almorzaba de manera clandestina en restaurantes cerrados por la pandemia fue cuestionado, una vez más, desde diversos flancos. Se trata de una figura con llegada en Twitter (tiene 279.960 seguidores) a quien la polémica no le pesa. Incluso podría decirse que la disfruta.

Además es un analista financiero reconocido, fue parte del armado de Javier Milei hasta el 2022 y es una de las pocas personas que reafirma que la economía argentina está en alza.

Esta semana, el panelista de DDD agregó una nueva controversia a su mediático currículum. “Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas”, fue el texto que acompañó la foto de su sueldo bruto de $605.000.

El mensaje se reprodujo 127 veces, fue citado otras 295 y tuvo 4.095 aprobaciones en Twitter. Hubo usuarios que le preguntaron si la paga era “barrani”, es decir, por fuera del sistema. Maslatón negó eso y que tenga un contrato con la empresa, en este caso C5N.

“Tan poco te pagan por bastardear la Dolarización, Carlos? Pero si haces un laburo de 24hs diarias, te están explotando”, le espetó el economista Felipe Nuñez, seguidor de Javier Milei. Otro usuario comentó: “Cobras 6 sueldos mínimos, mas todo el ingreso de la timba, con razón decís que vivimos en bullmarket. Así cualquiera. Pensá por 2 segundos como hace alguien para vivir con 80 mil pesos”.

La crítica de dos periodistas a Maslatón

Si bien el tuit fue publicado el miércoles 26 de abril, un día después Maslatón ya había generado diversos impactos. La periodista Natalia Volosin escribió: “Todos los columnistas de TV saliendo a cortarse la ch… en vivo en 3, 2, 1…”.

El panelista le respondió alegando que su ingreso es “simbólico”. “Veo que considerás que es mucho, Natalia. Entiendo que el periodismo honesto sea en el siglo XXI una actividad muy bearish (NdR: a la baja). A mi este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública”, argumentó.

Otro de los críticos fue Paulo Kablan, que también trabaja en el canal: “Carlos, sepa ud que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar. Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto”.

“Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública. Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista”, le contestó Maslatón.

PERFIL consultó al abogado para ampliar sus declaraciones pero al final de esta nota no obtuvo respuesta. También fue contactado el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, para conocer su opinión sobre la publicación, pero afirmó no tener comentarios al respecto. "Mi única conclusión es que los periodistas ganamos muy poco", sostuvo un compañero de Maslatón que pidió guardar su identidad.

El periodista de Ámbito Financiero, Joaquín Rodríguez Freire, posteó también en Twitter: "Qué indignante es ver esto siendo trabajador del mismo grupo. No por Maslatón, está perfecto que se haga valer, sino por lo que cobramos el resto, que cada día estamos más atrás y tenemos que tener más de un laburo para subsistir. Todo son excusas cuando hacemos estos planteos".

