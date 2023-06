Día del Padre: por la crisis, en Argentina se imponen los regalos "caseros"

A pocos días del "Día del Padre", los hijos (aunque suelen ser las madres) se apuran a pensar en los regalos. Y mientras las marcas relanzan sus publicidades –en 2022 las categorías que más facturaron la fecha fueron "celulares", "relojes", ropa", "herramientas" y "bebidas"– los expertos en marketing y consumo afirman que surgen otras tendencias en este rubro: los regalos "caseros" y el mundo de las "experiencias".

Por un lado, ya desde 2017, las encuestas vienen mostrando que los consumidores "hijos" quieren ofrecer a sus padres regalos que ellos mismos puedan crear con sus manos. Así hay estudios publicados por los equipos de marketing de Google que muestran que, además de la clásica búsqueda online de “Regalos, Día del Padre” también van creciendo otras búsquedas asociadas a manualidades. Esta tendencia se verifica en toda América Latina. Y, concretamente en la Argentina, búsquedas tipo “Regalos artesanales Día del Padre” y “Regalos caseros Día del Padre”, han venido aumentando en el buscador en cifras que van del 40 hasta el 180%.

"Claro, el éxito de lo ‘hecho en casa’ y otras formas de "Do it yourself" en parte se explican por la profunda crisis económica local. También en ciertas posturas asociadas a un menor consumismo", le comentó a PERFIL Mariana Carreón, directiva de "another", compañía dedicada a estudios de investigación y marketing sobre transformaciones culturales para diversos clientes.

Día del Padre: opciones elegantes y de diseño para regalarle a papá

"Pero lo cierto es que también vemos un cambio significativo sobre como asumen el rol de la paternidad las nuevas generaciones. Tanto los millenials (nacidos en los ´80 hasta 1995) como la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2005) lo toman en forma muy diferente a la Generación X (nacidos entre los ´70 y los ´80) y a los "Baby Boomers" (posguerra mundial).

En general las nuevas generaciones tienden a buscar y elegir un equilibrio entre trabajo, crianza, y pareja y buscan espacios en redes para aprender y desarrollar –en comunidad– su paternidad”, resumió la experta en consumo.

Claramente esta tendencia actual es también un reflejo de como las mujeres están cambiando su rol tradicional de sostén intrahogar hacia uno más activo, con su aporte económico al hogar y con dedicación a su trabajo y su carrera.

Nuevos roles paternos

En un marco donde los padres de las nuevas generaciones están rompiendo paradigmas uno de los que crecen es que están cada vez más involucrados en la crianza de los hijos y en el cuidado del hogar: desde limpieza a compras cotidianas y en el cumplimiento de otros roles históricamente femeninos.

Estas nuevas tendencias también van influyendo y cambiando las preferencias y los gustos de los papás. Y, por ende, se registran nuevas variables de consumo. En otras palabras, nuevos tipos de regalos que los papás piden, insinúan o se reciben.

"Uno de los campos donde vemos un aumento de búsquedas diferentes es en presentes que hacen los hijos relacionados con compartir experiencias", dijo Carreón. Y agregó: "un caso típico que notamos es un creciente perfil de padres muy involucrados con la realización de actividades al aire libre con los chicos. Por eso no nos extraña que haya un aumento de marcas que ofrecen diversos productos que permiten disfrutar más y mejor de la naturaleza y el aire libre.

Día del Padre: comercios esperan repuntar un año muy flojo en cuanto a ventas

Claro que eso no implica automáticamente pensar únicamente en una mochila o zapatillas de trekking. "También hay empresas que ofrecen experiencias que pueden acompañar esta fecha del Día del Padre de diversas formas, algunas incluso sin contenido económico directo, tal como una Playlist auspiciada".

Radiografía de los padres argentinos

Las estadísticas demográficas actuales indican que alrededor 60 de cada 100 hombres argentinos, mayores de 16 años, son padres. Por otra parte un 25% del total de los varones argentinos no son -ni planean ser- padres en el futuro. Por otra parte un 19% aún no es padre pero sí dijo planear serlo. Llamativamente, la cifra de argentinos varones que no tienen hijos, ni planean tenerlos, crece hasta al 46% de los más jóvenes de entre 16 y 24 años. Estas respuestas surgen de una encuesta elaboradas por la consultora Voices, WIN International y expertos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Seis de cada diez hombres argentinos mayores de 16 años son padres.

Entre las preguntas hechas para indagar más detalles sobre las formas de la paternidad en la Argentina de hoy, se incluyeron algunas sobre educación. Según explicó Constanza Cilley, directora de Voices, "los varones argentinos afirmaron que le dedican a sus hijos un promedio de 4 horas y 40 minutos de su jornada diaria. Y ¿en qué rubros?

Aunque las tareas escolares siguen recayendo mayoritariamente sobre las mamás, la mayoría de los padres que le dedican tiempo al acompañamiento escolar disfrutan de acompañar a sus hijos en este ámbito educativo: eso afirman 7 de cada 10 papás.

¿Cuáles son las actividades en las que participan? Las más populares entre los padres son los traslados a la escuela/ colegio y a las actividades extracurriculares (6 de cada 10 padres dicen realizarlos respectivamente).

Luego, cerca de la mitad, asevera que ayuda a sus hijos con las tareas escolares y con sus estudios. Y, ¿que rubros el varón paterno aporta "menos" a la familia? Según Cilley las tareas que menos padres realizan tienen que ver con la preparación de la ropa para la escuela y la comunicación con las familias de los compañeritos.

Justamente alrededor del ya clásico "Chat de mamis", aparece otra tendencia social llamativa: está claro que los papás participan en esos grupos de Whatsapp menos que las mamás, Pero los varones que sí los integran aseguran estar más satisfechos que las mamás con su funcionamiento como "canal de comunicación".

