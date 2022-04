Qué prioriza la Generación Z y los millenials a la hora de elegir dónde desempeñarse profesionalmente

Justo antes de que se celebre otro Día del Trabajador, aparecen nuevos estudios que analizan el fenómeno de la fuga y retención de talentos. Y que ponen el foco, en especial, en qué están haciendo las empresas para mantener a esos trabajadores entre sus nóminas.

Por caso, los últimos datos relevados por la consultora de recursos humanos Hucap, sólo el 4% de las organizaciones implementa algún tipo de diferenciación en las prácticas de atracción de talentos por generación.

El quebradero de cabezas de las empresas hoy es qué hacer para "retener el talento"

Por otro lado, en relación a la incorporación de trabajadores de la Generación Z y Millenials al mercado laboral, los datos del estudio relevaron que los principales cambios que están impulsando estas personas tienen que ver con la valoración de la compensación total con fuerte impacto de las prácticas Work Life Balance; flexibilidad horaria; estilos de liderazgo más flexible/ participativo; nivel de formalidad en el ambiente laboral; estructuras más horizontales; y remuneración basada en rendimiento.

En línea con estos cambios, flexibilidad horaria; compensación total; y nivel de formalidad en el ambiente laboral, figuran en el podio de lo que las organizaciones -por su parte- les están ofreciendo.

Mercado laboral: qué esperan y cuáles son las preocupaciones de los jóvenes profesionales

Otro aspecto relevante que surgió del estudio hace referencia al perfil de liderazgo más valorado por las nuevas generaciones: el 51% valora a aquel que brinda espacio, alienta la iniciativa propia y generación de nuevas ideas; 37% brinda aprendizajes, desafíos y enseñanzas; y 6% aquel con el que se siente identificado y representa un ejemplo personal y profesional. Estos datos fueron relevados entre 120 empresas en noviembre 2021.

Cuando el salario ya no es el centro de la motivación

A partir de estos datos, Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, plantea: “Generar una propuesta de valor atractiva para los colaboradores no está solamente relacionado con el salario. Cada vez más las personas a la hora de aceptar una propuesta laboral ponen en la balanza distintos aspectos que van más allá del sueldo que hacen a su compensación total, tales como beneficios y prácticas de Work Life Balance. Vemos una fuerte incidencia hoy de los esquemas de trabajo y la valoración del esquema híbrido, posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional, incluso la responsabilidad social empresaria que lleva adelante la empresa, su cultura, sus valores, el clima laboral, su compromiso con el medio ambiente”.

En el caso puntual del mercado de sistemas, IT y nuevas tecnologías, según la vocera, el requerimiento ya no es híbrido, “sino que predominan los esquemas 100% full teletrabajo, siendo que muchos se encuentran trabajando desde cualquier punto del país o incluso desde y para el exterior”.

El concepto del liderazgo viene atravesando profundos cambios en los últimos años, por un lado, atravesado por la transformación digital, la crisis del Covid-19 y lo que las nuevas generaciones, que comienzan a ocupar posiciones de liderazgo dentro de las estructuras, demandan. “Estilos de liderazgo más flexibles y participativos principalmente, donde se brinde espacio, se aliente la iniciativa y la generación de nuevas ideas y a su vez se brinden aprendizajes, desafíos y enseñanzas, es lo que demandan y también impulsan los líderes de las nuevas generaciones”, comparte Terlizzi.

Flexibilidad horaria

La crisis del Covid-19 trajo aparejado un cambio de paradigma, un cambio en la forma de trabajar, algo que, si bien lentamente ya se venía gestando en el mercado laboral, se aceleró exponencialmente.

El paradigma laboral cambió y las empresas deben saber cómo fidelizar a sus recursos humanos.

Al respecto, la vocera de Hucap destaca que un beneficio que tienen las organizaciones que fomentan ambientes de trabajo flexibles tiene que ver con la atracción y retención de talentos. "La tendencia hoy es hacia un esquema híbrido y aquellas empresas que tienen esquemas 100% presenciales (para posiciones que pueden trabajar de forma remota no hablamos de puestos que por el tiempo de trabajo por supuesto no pueden realizarlo) se les vuelve más difícil poder competir y muchos candidatos prefieren no avanzar en el proceso”.

Estamos en un momento del Mercado Laboral que plantea un punto de inflexión. Las personas en general, pero más acentuado en los más jóvenes, desestiman trabajos o buscan salir de los entornos y ecosistemas empresariales, tradicionales, rígidos e incompatibles con los valores y creencias más profundas de lo que aspiran. "Estamos transitando un cambio de paradigma en relación a la oferta y demanda del mercado laboral. Este cambio de paradigma, punto de inflexión también se ve reflejado en las organizaciones donde las competencias tradicionales ya no son suficientes muchas veces para alcanzar los resultados que se esperan de determinados puestos”, agregó Terlizzi.

Finalmente, la CEO de Hucap aseguró que "el mayor desafío es que las empresas comprendan que el paradigma cambió y que hoy ya “hay recetas” viejas que no funcionan, que hay que cambiar antes de que sea necesario, antes de que pierdan personas y talento clave para sus negocios.

