Caso Loan: la madre apuntó a Laudelina y criticó al gobernador de Corrientes

Loan Danilo Peña (5) desapareció el 13 de junio tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. A 41 días de su desaparición, María Noguera, la madre del niño, apuntó a Laudelina y criticó al gobernador de Corrientes.

Noguera marcó a Laudelina como principal sospechosa: "No hay que confiar más en nadie. Catalina (por la abuela de Loan) es inocente porque tiene 87 años, ella sólo los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de la tía".

Además, en diálogo con Radio Splendid, la mujer manifestó su enojo hacia el gobierno provincial. "En los primeros días, Valdés tendría que haber estado acá. Dando un abrazo y diciendo las novedades de la búsqueda. Pero no. Eso nunca pasó", criticó.

El gobernador fue denunciado por el fiscal federal Guillermo Marijuan en Comodoro Py junto al senador provincial, Diego Pellegrini; el ex abogado de Laudelina Pérez, José Fernández Codazzi; el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos; y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo. Los seis están acusados de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, a causa de su supuesta conducta reprochable en la investigación por la desaparición del niño.

el martes se habían llevado adelante operativos en Chubut y en Santa Cruz por un alerta que se desactivó sobre el final de la tarde. Un militar retirado había visto a un niño parecido a Loan, que también llevaba su nombre, pero se confirmó que no era el mismo.



Rastrillan la zona de la Ruta 12 y el campo de la abuela Catalina

Efectivos y perros entrenados se encuentran rastrillando dos puntos señalados como importantes para la investigación: el campo de la abuela Catalina, denominado "punto cero" donde desapareció Loan y el campo sobre la Ruta Nacional N°12, camino hacia Mantilla.

Patricia Bullrich defendió al gobernador correntino Gustavo Valdés, denunciado por encubrimiento: "Es una barbaridad"



En el último lugar es donde impactaron los celulares de Antonio Benítez y María Victoria Caillava. Los nuevos rastrillajes se realizan, ya que se considera que los primeros "fueron deficientes".

Paralelamente el abogado del padre del niño, Roberto Méndez, pidió que "se citen testigos que no se han solicitado todavía", aunque aclaró que no puede dar nombres porque no confirmaron cuándo declararán.

